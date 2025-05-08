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舢舨走私4千多萬元加熱菸衝東港沙攤岸際遭逮 屏檢起訴11人

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

去年12月4日凌晨第五岸巡隊從雷達系統發現1艘快速移動船隻疑似衝岸，朝屏東縣東港舊嘉蓮沙灘岸際前進，海巡人員巡查，查獲大量品牌TEREA加熱菸數百箱市值逾4000萬元，與無籍舢舨一艘，專案小組溯源，屏東地檢今偵結，依違反菸酒管理法非法輸入私菸罪，起訴台籍3人、6名印尼籍、2名菲律賓籍共11名男子。

檢方起訴指出，海巡人員現場巡查，查獲大量品牌TEREA的加熱菸數百箱及無籍舢舨1艘，發現一名可疑印尼籍男子，其餘人員均逃逸。專案小組調查，歷經5次搜索及拘提行動，陸續將25歲黃男、40歲王男、29歲杜男、6名印尼籍男子及2名菲律賓籍男子查緝到案。

檢方今起訴後移審，王姓男子法院裁定20萬元交保；黃男、杜男分別5萬、10萬交保。所有外籍男5萬交保（包含偵查中聲押的4名，檢方主動向法院聲請具保停押，法院裁定交保5萬）。

檢方起訴指出，黃男是主謀，駕駛無籍舢舨前往離岸二、三十浬處，從不詳外籍船舶接收走私的加熱菸，之後於距大鵬灣岸際0.5浬處，由王男駕駛漁船掩護舢舨併靠航行，準備衝岸卸貨。杜男依照黃男指示，事先招募多名印尼籍與菲律賓籍男子，負責在岸際卸載與搬運貨物。

據了解，黃男、王男從事漁業捕撈、杜男在帆布公司工作。杜跟黃是朋友，黃才委託杜去移工幫忙搬菸，移工每人可獲3000元代價。王稱，他不認識杜男、黃男；杜黃兩人也不認識王。黃姓主謀則稱他是根據更上游指示，才和王的漁船接觸，由王男的漁船做為掩護並帶領黃的舢舨前往衝岸地點。

檢方表示，全案查扣加熱菸TEREA 品牌340箱（每箱500包，每包20支，合計17萬包，共計340萬），市值約4250萬元；另扣押走私用的無籍舢舨及王男所駕駛的漁船各1艘，均依法向法院申請宣告沒收。

檢方表示，審酌本案非法輸入加熱菸數量龐大，嚴重影響菸品交易秩序、國家財稅與對外貿易形象，黃男為本案主謀、王男駕駛漁船掩護舢舨衝岸、杜男招運搬運人力及外籍人士聽命行事等情節，請求法院量處被告黃男有期徒刑2年；被告王男及杜男部分，請求法院量處有期徒刑1年10月；6名印尼籍男子及2名菲律賓籍男子部分，請求法院量處有期徒刑6月。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

屏東地檢主任檢察官蔡佰達（左三）、檢察官蕭惠予（左二戴帽）偕同專案小組勘驗舢舨。圖／屏檢提供
屏東地檢主任檢察官蔡佰達（左三）、檢察官蕭惠予（左二戴帽）偕同專案小組勘驗舢舨。圖／屏檢提供
屏東縣東港舊嘉蓮沙灘岸際現場。圖／屏檢提供
屏東縣東港舊嘉蓮沙灘岸際現場。圖／屏檢提供
屏東縣東港舊嘉蓮沙灘岸際現場發現加熱菸340箱。圖／屏檢提供
屏東縣東港舊嘉蓮沙灘岸際現場發現加熱菸340箱。圖／屏檢提供
屏東地檢主任檢察官蔡佰達（右一）、檢察官蕭惠予（右二）偕同專案小組勘驗舢舨。圖／屏檢提供
屏東地檢主任檢察官蔡佰達（右一）、檢察官蕭惠予（右二）偕同專案小組勘驗舢舨。圖／屏檢提供
屏東縣東港舊嘉蓮沙灘岸際現場發現無籍舢舨1艘。圖／屏檢提供
屏東縣東港舊嘉蓮沙灘岸際現場發現無籍舢舨1艘。圖／屏檢提供

加熱菸 印尼 菲律賓 走私

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