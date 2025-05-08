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德國男行李運輸海洛因至機場桃檢起訴 最重可處死刑

中央社／ 桃園8日電

有德國籍男子為獲得230萬美元報酬，替販毒集團運輸裝有海洛因的行李至台灣，在桃園機場被查獲。桃園地檢署今天偵結起訴，男子涉嫌運輸第1級毒品，恐面臨死刑或無期徒刑。

桃園地檢署起訴書指出，1名德國籍男子為獲得230萬美元報酬，在與販毒集團成員「Mr. Chow」聯絡後，同意協助將指定行李帶入台灣。

起訴書指出，德國籍男子先在今年2月11日搭機至泰國曼谷，取得裝有約3400公克海洛因的行李後，同年月14日搭機來台，在桃園國際機場要入境時被財政部關務署台北關人員察覺行李有異，當場查獲送辦。

起訴書指出，德國籍男子雖稱不知行李裡裝有海洛因，但可預見裡面裝有違禁品，檢方今天偵結，依違反毒品危害防制條例起訴他；由於男子涉嫌運輸第1級毒品，可處死刑或無期徒刑，處無期徒刑者得併科新台幣3000萬元以下罰金。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

1名德國籍男子為獲得230萬美元報酬，協助販毒集團運輸裝有海洛因的行李至台灣，在桃園國際機場要入境時，財政部關務署台北關人員察覺有異，當場查獲送辦。（翻攝照片）中央社
1名德國籍男子為獲得230萬美元報酬，協助販毒集團運輸裝有海洛因的行李至台灣，在桃園國際機場要入境時，財政部關務署台北關人員察覺有異，當場查獲送辦。（翻攝照片）中央社
1名德國籍男子為獲得230萬美元報酬，替販毒集團運輸裝有海洛因的行李至台灣，在桃園機場被查獲，檢方8日偵結，依違反毒品危害防制條例起訴。（翻攝照片）中央社
1名德國籍男子為獲得230萬美元報酬，替販毒集團運輸裝有海洛因的行李至台灣，在桃園機場被查獲，檢方8日偵結，依違反毒品危害防制條例起訴。（翻攝照片）中央社

國籍 桃園地檢署

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