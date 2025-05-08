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台中毒犯帶3公斤毒品大膽違停 遇到巡邏警倒大楣

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市洪姓男子昨晚攜帶3公斤的毒品咖啡包、K他命，違規停車在東區精武路、進德北路口，台中市警局保大第一中隊巡邏時發現，前往盤查，順利查獲市價約50萬元毒品，今天警詢後將依毒品罪送辦。

台中市警局保大第一中隊長蔡東峰昨晚11時許，帶班巡邏，行經東區精武路、進德北路口，發現一輛轎車違停，警方盤查時，洪男神情異常，警方也聞到車內疑有毒品氣味。

經洪男同意搜索後，警方在車內多處發現K他命與毒品咖啡包，其中毒品咖啡包711包（重3334.7公克）、K他命兩罐（27.3公克）、K他命4包（16公克），毒品市價約50萬元，全案警詢後依毒品罪送辦。

保大表示，此次成功查獲大量毒品，再次展現警察面對毒品絕不寬貸的堅定立場與警覺力，並將持續強化巡邏勤務與預防作為，特別針對校園與社區周邊加強布控。

保大提醒，毒品不僅戕害健康，更會導致家庭破碎與社會問題，一時吸毒快感，可能換來終生悔恨，請珍惜生命、遠離毒品，共同守護安全、無毒的生活環境。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中市洪姓男子昨晚在東區違規停車，被警方查獲3公斤毒品，市價超過50萬元。記者陳宏睿／翻攝
台中市洪姓男子昨晚在東區違規停車，被警方查獲3公斤毒品，市價超過50萬元。記者陳宏睿／翻攝
台中市洪姓男子昨晚在東區違規停車，被警方查獲3公斤毒品，市價超過50萬元。記者陳宏睿／翻攝
台中市洪姓男子昨晚在東區違規停車，被警方查獲3公斤毒品，市價超過50萬元。記者陳宏睿／翻攝

台中市 咖啡 毒品

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