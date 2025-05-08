影／台中男不守法橫越道路 被查出「三條通」糗大去關

台中市陳姓男子在5日時在北區違規橫越道路，警方發現後盤查告發，查證身分發現，陳已被南投、台中地檢署發布通緝，其中涉及案件已判刑7月需發監，還在陳身上查獲毒品，警方依法解送歸案。

第二警分局文正派出所警員在5日凌晨2時許，在北區公園路一帶守望，發現陳姓男子（25歲）違規穿越車道，警方欲告發，開罰500元，未料進一步查證身分時，發現陳已涉妨害兵役、妨害性自主、毒品等案件，分遭南投、台中地檢署發布通緝，其中一案已被判刑7月確定需發監。

警員陳廷維、陳玫君盤查時，陳男起初試圖以假身分矇混過關，但在查核過程中突然向前快速逃跑，警員展開追捕，追逐約50公尺後，即將他壓制逮捕，過程中，陳男口袋中掉出K他命吸食盤、毒品粉末（重1.12公克），身上還有K他命香菸濾嘴，全案警詢後依法解送歸案。

第二警分局長鍾承志提醒，通緝犯應依法到案接受偵辦或執行刑罰，應主動向法院或地檢署申報住居所異動，以免成為警方追緝對象，警方亦將持續加強勤務強度，維護市民安全與社會安寧。

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