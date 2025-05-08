快訊

獨／新竹體操「魟魚老師」猥褻多名男童還拍照 判決出爐

朝野協商再交火！韓國瑜嗆柯建銘：自己不吃藥 叫別人去吃藥

嫌陽台魚池臭、不滿監視器朝自家拍 前警政署長女兒怒告鄰居

聽新聞
0:00 / 0:00

影／台中男不守法橫越道路 被查出「三條通」糗大去關

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓男子在5日時在北區違規橫越道路，警方發現後盤查告發，查證身分發現，陳已被南投、台中地檢署發布通緝，其中涉及案件已判刑7月需發監，還在陳身上查獲毒品，警方依法解送歸案。

第二警分局文正派出所警員在5日凌晨2時許，在北區公園路一帶守望，發現陳姓男子（25歲）違規穿越車道，警方欲告發，開罰500元，未料進一步查證身分時，發現陳已涉妨害兵役、妨害性自主、毒品等案件，分遭南投、台中地檢署發布通緝，其中一案已被判刑7月確定需發監。

警員陳廷維、陳玫君盤查時，陳男起初試圖以假身分矇混過關，但在查核過程中突然向前快速逃跑，警員展開追捕，追逐約50公尺後，即將他壓制逮捕，過程中，陳男口袋中掉出K他命吸食盤、毒品粉末（重1.12公克），身上還有K他命香菸濾嘴，全案警詢後依法解送歸案。

第二警分局長鍾承志提醒，通緝犯應依法到案接受偵辦或執行刑罰，應主動向法院或地檢署申報住居所異動，以免成為警方追緝對象，警方亦將持續加強勤務強度，維護市民安全與社會安寧。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中市陳姓男子已被通緝，5日違規穿越道路，警方盤查時查獲，陳身上還有K他命。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓男子已被通緝，5日違規穿越道路，警方盤查時查獲，陳身上還有K他命。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓男子已被通緝，5日違規穿越道路，警方盤查時查獲，陳身上還有K他命。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓男子已被通緝，5日違規穿越道路，警方盤查時查獲，陳身上還有K他命。記者陳宏睿／翻攝

南投 毒品 通緝

延伸閱讀

影／台中18歲騎士闖紅燈 撞傷也違規的七旬翁

影／毒販鐵捲門阻查緝 海巡警消聯手破門 查扣近8公斤毒品

台中警結合卡拉OK、保全業和校園 共築反詐基地

粉紅超跑「歷史性右轉」南投人落淚 他們默默付出成推手

相關新聞

台中毒犯帶3公斤毒品大膽違停 遇到巡邏警倒大楣

台中市洪姓男子昨晚攜帶3公斤的毒品咖啡包、K他命，違規停車在東區精武路、進德北路口，台中市警局保大第一中隊巡邏時發現，前...

影／台中男不守法橫越道路 被查出「三條通」糗大去關

台中市陳姓男子在5日時在北區違規橫越道路，警方發現後盤查告發，查證身分發現，陳已被南投、台中地檢署發布通緝，其中涉及案件...

影／毒販鐵捲門阻查緝 海巡警消聯手破門 查扣近8公斤毒品

海巡署偵防分署台南查緝隊等溯源追查毒品案，5日在高雄路竹查獲陳女及43歲謝姓、46歲曾姓男子等3人涉販毒牟利，曾男見專案...

影／單警衝入外增援...高雄破喪屍菸彈工廠 檢警震驚：宛如毒品百貨

高雄市路竹區一處民宅遭檢警破獲是地下喪屍煙彈製毒工廠，不僅光煙彈就重達超過5000公克，經清點至少發現8種以上的毒品，連...

新竹幼兒園打踹、坐身上...施虐5童 負責人、女園長、教保員今起訴

新竹市有多項裁罰紀錄的私立博玉幼兒園先前爆虐童，張姓負責人及賴姓女園長疑不滿幼童哭鬧，竟動手毆打、腳踹施暴，約五名幼童受...

求職變「豬仔」 父砸150萬才救回

朱姓女子涉嫌以出境辦理貸款、操作虛擬貨幣交易等高報酬工作，誘騙國人到緬甸泰合園區從事詐騙，被害人未通過詐術檢定考核或業績...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。