影／毒販鐵捲門阻查緝 海巡警消聯手破門 查扣近8公斤毒品
海巡署偵防分署台南查緝隊等溯源追查毒品案，5日在高雄路竹查獲陳女及43歲謝姓、46歲曾姓男子等3人涉販毒牟利，曾男見專案小組上門還竄入屋內且關閉鐵捲門，直至消防員持電鋸破門前一刻才開門，現場查扣海洛因、大麻及安非他命等各式毒品近8公斤，市值約900萬元。
台南查緝隊日前溯源追查毒品案件，發現陳女涉嫌販賣毒品安非他命、依托咪酯給不特定人士牟利，報請橋頭地檢署指揮外，與海巡署第11岸巡隊及彰化縣員林警分局等單位組成專案小組，經蒐證及研析比對，掌握陳女行蹤後，聲請搜索票上門查緝。
專案小組在高雄路竹住所攻堅時，曾男驚覺有異立即關閉鐵捲門，並將1名員警關在屋內，專案人員爬上2樓試圖破窗進入，並協請消防隊支援，正當消防人員以電鋸破門，他才打開大門，專案人員隨即入內搜索。
現場查獲一級毒品海洛因68公克、二級毒品安非他命2284公克、依托咪酯5021公克、大麻12公克、MDMA迷幻藥1公克、三級毒品K他命62公克、一粒眠3公克、毒品咖啡包161公克(57包)及犯罪所得18萬元等相關證物。
台南查緝隊指出，全案依涉違反毒品危害防制條例，將陳女等3人移送橋頭地檢署偵辦，並擴大追查其毒品來源。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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