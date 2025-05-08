台鐵旅客遺失現金400萬元 台鐵：全案由鐵路警察調查中
台鐵出現史上最大旅客現金遺失案，7日一列前往新營站的區間車上，列車長發現一名外籍旅客遺失的黑色手提袋，打開竟有大量現鈔，經查點後竟有400萬元。對此，台鐵8日表示，車長接獲後立即聯絡新營站及鐵路警察新營路警所，並於列車抵達新營站時，由車長將此遺失物完整交付給鐵路警察處理，目前全案由鐵路警察調查中。
台鐵指出，該列車車長，接獲台南站服務台通報有一外籍旅客約在列車南端2、3車遺失黑色手提袋，裡面裝有現金。隨即前往車廂尋找，並在南端第2車發現手提袋。因提袋內含大量現金，臺南站服務台立即聯絡新營站及鐵路警察新營路警所，並於列車抵達新營站時，由車長將此遺失物完整交付給鐵路警察處理，目前全案由鐵路警察調查中。
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