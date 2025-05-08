影／單警衝入外增援...高雄破喪屍菸彈工廠 檢警震驚：宛如毒品百貨

高雄市路竹區一處民宅遭檢警破獲是地下喪屍煙彈製毒工廠，不僅光煙彈就重達超過5000公克，經清點至少發現8種以上的毒品，連檢警都驚訝簡直是「毒品百貨公司」，販毒嫌疑犯陳姓女子及屋內另外2名男子遭逮，陳女訊後羈押禁見。

檢警是在5月5日展開行動，前往路竹區一處民宅收網逮人，但涉案的毒販十分狡猾，平時營業時不會將鐵捲門敞開，而是只留小縫，因此檢警展開攻堅行動時，僅有一警不顧自身安全，直接從鐵捲門下方鑽入民宅，嫌犯也直接將鐵捲門關上，令被擋在外頭的員警捏了一把冷汗。

因嫌犯把鐵捲門放下，且只有一名警員成功入內，就怕該警人身安全受到威脅，檢警只好嘗試從2樓突破，嘗試要營救同仁，沒想到檢警拿來鋁梯正打算從2樓窗戶破窗而入，才打碎玻璃，便發現嫌犯早就把窗戶給封死，窗內是一面牆板，根本無法從2樓進入。

檢警只好呼叫消防弟兄前來支援，持電鋸打算直接將鐵捲門鋸開破壞，不過此時裡頭員警已經在順利控制住嫌犯後，順利將鐵捲門拉開，讓檢警得以入內搜索。

不過令檢警更驚訝的是，現場毒品琳瑯滿目，檢方直呼是「毒品百貨公司」，現場至少查獲8種毒品，包含海洛因、安非他命、大麻、K他命、卡西酮、一粒眠、毒咖啡包，還有重達5000多公克的「喪屍煙彈」依托咪酯煙油，安非他命重量也達到2000多公克，粗估總市價高達1千萬元。

橋頭地檢署表示，檢方是在近日接獲情資，由檢察長張春暉指派主任檢察官施家榮、檢察官吳正中，與海巡署偵防分署台南查緝隊、彰化員林警分局組成專案小組追查。

除查扣現場毒品外，還扣得空煙彈頭、分裝針筒、針油瓶、封裝機、甘油、調味劑、玻璃攪拌棒、玻璃燒杯、加熱鍋、電子秤等喪屍煙彈製毒工具，還搜出點鈔機、模擬槍與子彈等證物。

陳姓女子與2名男子遭逮後，經檢察官訊問認定陳女涉嫌製造第二級毒品罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見獲准，但其餘2男，雖其中一人是陳女的男友，一人疑似為販毒藥腳，但因暫查無涉嫌製毒證據，因此2男訊後請回。

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