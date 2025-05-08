新竹幼兒園打踹、坐身上...施虐5童 負責人、女園長、教保員今起訴

新竹市有多項裁罰紀錄的私立博玉幼兒園先前爆虐童，張姓負責人及賴姓女園長疑不滿幼童哭鬧，竟動手毆打、腳踹施暴，約五名幼童受害，檢警今年三月拘提張男、賴女、吳姓教保員到案，教育處已勒令停業；新竹地檢署偵查終結，查出三人今年2月17至26日共犯下10次虐童行為，今依兒少福利法成年人故意對兒童犯傷害、強制等罪嫌起訴。

有家長在「新竹爆料公社」發文指出，其姪女於2月17日因看到喜歡的玩具想收藏起來，卻被校方以「無法控制情緒」為由，遭助教拉扯在地，甚至被腳踢、踹。整起事件家長毫不知情，直到一個月後、3月17日校方遭教育處裁罰停業，才坦承有動手打人的情況，也讓該幼兒園虐童行為曝光。

據悉，張男與賴女脾氣暴躁，無法忍受幼童哭鬧，只要有幼童哭鬧或是不服管教、反應遲緩，就會主動以暴力方式「協助」老師管教學生。除動手毆打外，還會在學生跌倒時補踢一腳，張男甚至還會坐在幼童身上，聲稱要讓孩子「冷靜」，手段令人髮指。

檢方查出，吳姓教保員看見幼兒園一名四歲幼童看見喜歡的玩具想收藏起來，為制止其行為，於今年2月17日下午3點54分拉扯該幼童後衣領，使對方跌倒在地。

另外，吳女看見幼兒園一名五歲追逐同學至幼幼班教室，為制止其行為，今年2月26日上午11點21分至2月26日上午11點22分，徒手抓拉該童頭髮使其頭部後仰。之後，吳女又撞見該名五歲童追逐同學至幼幼班教室，更抓狂掌摑對方臉頰，導致該童疑罹患創傷後壓力症候群。

檢方指出，張男為管教幼兒園一名三歲幼童，今年2月17日至25日連續對該童拳打腳踢，不但讓該童趴坐在地板，張由上方連續數次將該童壓住，還用右腳壓住該童雙腿、以手掌用力拍打對方臀部及背部；甚至用腳踏該童脖子處，導致該童3月1日驗傷時，發現左邊太陽穴有0.5*1公分挫傷、左側頸部1*0.5公分挫傷、右側臉頰1*1公分挫傷、右頸1*1公分挫傷、前額4處0.5*1公分挫傷、右大腿1*1公分挫傷、右膝1*1公分挫傷、人中2處0.5*0.5公分擦傷等傷勢。

檢方發現，遭張男施暴的三歲幼童，也遭賴女施暴，2月26日賴口頭勸導該童多次未果，便拿手掌拍打其臉頰。另外，賴也針對另名爬書櫃的四歲童施暴，強行將對方抱上書櫃罰站，迫使對方行動受限制。