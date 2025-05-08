康橋車禍 檢方求處毒駕男10年、藥頭12年重刑

撞傷7名學生的蕭男日前被移送羈押中，彰化地檢署昨天將他起訴，並向法院求處10年徒刑。圖／警方提供 新北市康橋國際學校學生單車環島成年禮車隊4月間行經彰化縣埤頭鄉彰水路時，遭毒駕蕭姓男子逆向駕車衝撞，造成7名學生輕重傷，警方也查獲上游藥頭陳男，彰化地檢署昨天依毒駕過失傷害、毒品等罪嫌將2人起訴，並分別向法院求處10年、12年重刑。

41歲的蕭男肇事前，就被目擊者拍到有駕車「飄移鬼切」情況，遭質疑毒駕，車禍發生後，警方在他車內查到含有依托咪酯成分的「喪屍煙彈」及毒品吸食器具，將蕭嫌尿液及血液送檢，其中嗎啡濃度呈現超標千倍的陽性反應，警方也溯源查獲陳姓藥頭，將2嫌移送法辦，均被羈押禁見。

檢警查出，蕭嫌在4月21日深夜就混用海洛因與安非他命，隔日早上又施用向陳嫌購得的含第二級毒品依托咪酯成分俗稱「喪屍煙彈」的電子菸彈，雖已達不能安全駕駛狀態，但仍駕車出門，在埤頭鄉彰水路高速逆向駛入對向車道，衝撞在慢車道行駛的學生車隊。

檢方並查出蕭嫌有多次施用毒品及入監服刑紀錄，出獄仍持續施用毒品，檢察官認為，蕭嫌罔顧他人生命安全，毒駕造成7名學生受傷，將蕭嫌與藥頭陳嫌起訴，並分別向法院求處10年、12年重刑。

彰化地檢署襄閱主任檢察官王銘仁表示，「依托咪酯」屬短暫麻醉劑，近年來遭濫用，摻入電子菸油中製成電子煙彈中施用，造成精神恍惚、情緒易怒等副作用，施用後駕車更易失控，近年來已造成多名員警及民眾傷亡，檢方除加強新興毒品溯源打擊，並對施用此類毒品肇事的毒駕案件，從速、從重處理，希望收嚇阻之效。

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