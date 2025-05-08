聽新聞
0:00 / 0:00

康橋車禍 檢方求處毒駕男10年、藥頭12年重刑

聯合報／ 記者林宛諭／彰化報導

撞傷7名學生的蕭男日前被移送羈押中，彰化地檢署昨天將他起訴，並向法院求處10年徒刑。圖／警方提供
撞傷7名學生的蕭男日前被移送羈押中，彰化地檢署昨天將他起訴，並向法院求處10年徒刑。圖／警方提供
新北市康橋國際學校學生單車環島成年禮車隊4月間行經彰化縣埤頭鄉彰水路時，遭毒駕蕭姓男子逆向駕車衝撞，造成7名學生輕重傷，警方也查獲上游藥頭陳男，彰化地檢署昨天依毒駕過失傷害、毒品等罪嫌將2人起訴，並分別向法院求處10年、12年重刑。

41歲的蕭男肇事前，就被目擊者拍到有駕車「飄移鬼切」情況，遭質疑毒駕，車禍發生後，警方在他車內查到含有依托咪酯成分的「喪屍煙彈」及毒品吸食器具，將蕭嫌尿液及血液送檢，其中嗎啡濃度呈現超標千倍的陽性反應，警方也溯源查獲陳姓藥頭，將2嫌移送法辦，均被羈押禁見。

檢警查出，蕭嫌在4月21日深夜就混用海洛因安非他命，隔日早上又施用向陳嫌購得的含第二級毒品依托咪酯成分俗稱「喪屍煙彈」的電子菸彈，雖已達不能安全駕駛狀態，但仍駕車出門，在埤頭鄉彰水路高速逆向駛入對向車道，衝撞在慢車道行駛的學生車隊。

檢方並查出蕭嫌有多次施用毒品及入監服刑紀錄，出獄仍持續施用毒品，檢察官認為，蕭嫌罔顧他人生命安全，毒駕造成7名學生受傷，將蕭嫌與藥頭陳嫌起訴，並分別向法院求處10年、12年重刑。

彰化地檢署襄閱主任檢察官王銘仁表示，「依托咪酯」屬短暫麻醉劑，近年來遭濫用，摻入電子菸油中製成電子煙彈中施用，造成精神恍惚、情緒易怒等副作用，施用後駕車更易失控，近年來已造成多名員警及民眾傷亡，檢方除加強新興毒品溯源打擊，並對施用此類毒品肇事的毒駕案件，從速、從重處理，希望收嚇阻之效。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

喪屍煙彈 安非他命 康橋國際學校 新興毒品 毒駕 海洛因 藥頭 電子菸

延伸閱讀

康橋學生遭毒駕逆向衝撞 彰縣議員要求防堵新型毒品

時事新聞／毒品偽裝電子菸！「喪屍菸彈」奪命事件揭開黑幕

撞傷康橋學生車隊7人 彰檢火速起訴毒駕男與藥頭各求刑10、12年

男毒駕撞康橋單車隊 彰警溯源逮獲藥頭收押禁見

相關新聞

康橋車禍 檢方求處毒駕男10年、藥頭12年重刑

新北市康橋國際學校學生單車環島成年禮車隊4月間行經彰化縣埤頭鄉彰水路時，遭毒駕蕭姓男子逆向駕車衝撞，造成7名學生輕重傷，...

派出所員警從深夜到凌晨巡查 都在台南這條街抓到持毒男子

台南市警第五分局和緯派出所員警昨天深夜巡邏時，在大興街發現黃姓男子神色可疑，一盤查對方便交付內含毒品殘渣的吸食器；無獨有...

高雄苓雅殺人！男中刀不治 竟是好友為債反目

高雄市苓雅區發生凶殺案，待業中的黃姓男子今天預藏尖刀，去找朋友王姓男子借錢，2人相談約2小時後，不料，疑為債務糾紛及言語揶揄衝突...

剴剴案辯結 保母劉彩萱起身道歉：我會勇敢承擔所有錯

台北地院國民法官法庭審理保母劉彩萱、劉若琳姊妹涉虐死男童剴剴案，今開庭進行當事人最後陳述程序，下午開庭結束前，劉彩萱起身...

影／通緝男廟前遭警逮 怨歎沒獲神明眷顧

曾姓男子日前在新北市中和區一間宮廟前遭警攔查，不僅因毒品案遭通緝，身上還搜出2顆喪屍菸彈，被逮後還怨嘆沒獲神明眷顧，警詢...

雲林檢警破獲白牌車行販毒案 主嫌鍾男在逃已遭通緝

雲林縣檢警破獲販毒集團，鍾姓男子假借開設白牌計程車行，作為販毒集團的毒品轉運站，讓集團成員開白牌車進行毒品交易，檢警查緝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。