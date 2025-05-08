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求職變「豬仔」 父砸150萬才救回

聯合報／ 記者廖炳棋／台北報導

台灣救出在緬甸詐騙園區的55名國人，圖為國人搭機返回機場畫面。記者廖炳棋/翻攝
台灣救出在緬甸詐騙園區的55名國人，圖為國人搭機返回機場畫面。記者廖炳棋/翻攝
朱姓女子涉嫌以出境辦理貸款、操作虛擬貨幣交易等高報酬工作，誘騙國人到緬甸泰合園區從事詐騙，被害人未通過詐術檢定考核或業績沒達標會被電擊或毆打。刑事局清查至少三人被害，拘提朱等四人，新北地檢署上月依人口販運防制法等罪起訴。

警方調查，五十三歲朱姓女子曾於大陸廣東省一帶經商，結識大陸人蛇集團開始合作，去年八月起找廿九歲蔣姓男子、五十四歲李姓男友、廿七歲黃姓男子協助，將台灣人騙至緬甸園區工作。

朱、蔣各在中部、北部招募，與人蛇集團幹部對接，由對方下達用人需求，兩人指導李及黃在IG以高報酬出境辦理貸款或操作虛幣交易等誘騙求職，經人蛇集團代訂機票，被害人依指示領取機票搭機至泰國，遭到挾持至緬甸園區。每送一人至緬甸，朱、蔣各獲卅萬元報酬，李、黃各領數萬元。

警方清查至少三人被害。一名男子透過友人介紹前往泰國從事虛幣層轉，入境搭乘對方車輛到泰合園區，遭武裝人員監視，詐團安排詐術檢定考試，他考試成績或詐騙業績不如預期就遭電擊、毆打，經其父親支付價值一五○萬元泰達幣贖金才獲釋返台。

另名男子抵達後當車手，共領取折合台幣八百萬元贓款，詐團看他「勞苦功高」完成工作指標放人；還有一男仍未返台下落不明。

刑事局今年二、三月兩波搜索，拘提朱等四人移送，朱坦承犯行。新北檢將四人依人口販運防制法、組織犯罪防制條例起訴。

人蛇集團 報酬 緬甸 詐騙

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