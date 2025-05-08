緬甸詐騙園區55人返台 近半通緝犯

緬甸詐騙園區釋出五十五名台灣人，昨從泰國搭機返台被帶至刑事局調查，其中廿五人因詐欺、洗錢等案被通緝。記者曾學仁／攝影

緬甸詐騙園區被斷水斷電而釋出各國籍數千人，五十五名台灣人昨從泰國搭機返台被帶至刑事局調查，警方進行人口販運被害人鑑別，釐清是否涉及詐欺或求職被騙去園區，將其中廿五名詐欺、洗錢等罪名通緝犯解送歸案，其他人送交檢方訊問。

刑事局與外交部、駐外館處合作，前天上午與泰方人員在泰緬關口接收五十一名男子、四名女子，昨凌晨經駐泰代表處安排送至泰國素萬那普機場，由刑事局官警陪同搭機，一早抵達桃園國際機場送至刑事局，進行人口販運被害人鑑別。

五十五人從十九到六十二歲，大多廿至卅餘歲，多稱求職被騙到緬甸從事詐騙，警方懷疑不乏有人自願前往工作，尤其廿五名通緝犯。有十三人因詐欺案被通緝，其中田姓男子身背詐騙、洗錢等七項通緝罪名，莊姓男子等三人各有五條通緝罪名，田等二名通緝犯是刑事局詐欺犯罪防制中心重點查處對象，莊是警方打擊詐欺「緝狐專案」境外對象。

返台者有人稱被求職廣告欺騙，以為到泰國從事代購精品，一去就被挾持到園區；有人稱積欠地下錢莊債務，赴海外尋求賺錢機會。警方持續釐清赴緬原因，詢後將廿五名通緝犯解送歸案，其他人分送台北、士林地檢署調查。

警方說，泰政府今年初對泰緬邊境園區斷水斷電，緬甸政府二月對園區掃蕩、施壓，詐團陸續放人，當月下旬我國啟動跨部會合作，警方派員赴泰國及緬甸了解，調查跨境電信詐欺與人口販運，並協調接回國人。

聯合國指我成詐騙洗錢中心

聯合國毒品和犯罪問題辦公室（ＵＮＯＤＣ）上月發布報告指出，台灣已成國際詐騙重災區東南亞詐騙犯罪洗錢中心。立法院司法及法制委員會昨安排專題報告，調查局指出，該報告顯示近年東南亞迅速成為全球網路詐騙重鎮，台灣傳統幫派長年靠經營賭場、色情、地下錢莊等牟利，近年轉型從事網路詐騙及線上博弈，可能將台灣打造成國際洗錢中繼站。

調查局長陳白立說，該報告未向我國政府查證，立場可能偏頗或錯誤，可信度存疑，但對於當中有關台灣詐團情資，會慎重看待及了解。