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派出所員警從深夜到凌晨巡查 都在台南這條街抓到持毒男子
台南市警第五分局和緯派出所員警昨天深夜巡邏時，在大興街發現黃姓男子神色可疑，一盤查對方便交付內含毒品殘渣的吸食器；無獨有偶，今天凌晨3時許，同所員警巡邏經過大興街，攔查陳姓重機騎士，當場再起出毒品咖啡包，兩案均依毒品罪移送偵辦。
昨天晚間11時許，和緯派出所所長陳俞宏與警員張文澤巡邏經過大興街時，見45歲黃姓男子神色慌張、形跡可疑，查到他有安非他命吸食器一組，內含安非他命殘渣；經初步檢驗，呈現安非他命陽性反應。
今天凌晨3時許，同所警員蔡易霖與張文澤同樣巡邏經過大興街，發現一輛重型機車沒有開大燈，上前攔查；43歲陳姓騎士面對警員詢問，顯得心虛不安，經深入追查，起出毒品咖啡包一包（含袋重3餘克），初步檢驗，呈安非他命及苯二氮平類陽性反應。
警方將二人分別依毒品危害防制條例及公共危險罪嫌移送偵辦；分局長洪宏榮呼籲，毒品犯罪嚴重影響社會治安與人民健康，分局將持續強化巡邏密度與勤務作為，發揮主動查緝精神，營造安全、無毒的生活環境。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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