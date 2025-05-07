快訊

川普又有重大消息？美媒爆：將幫波斯灣改名「阿拉伯灣」

57架國際航班在領空 印巴空中交通大亂畫面曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄苓雅殺人！男中刀不治 竟是好友為債反目

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市苓雅區發生凶殺案，待業中的黃姓男子今天預藏尖刀，去找朋友王姓男子借錢，2人相談約2小時後，不料，疑為債務糾紛及言語揶揄衝突，黃男亮刀涉嫌刺殺王男多刀奪門逃出，遭王追出撿磚塊反擊，2人送醫後，王男不治。警方逮捕黃男，依殺人罪嫌移送法辦。

據了解，黃姓男子（34歲）與王姓男子（35歲）早在5、6年前，同當外送平台的外送員而結識，2人交情原本不錯，直到雙方都不再當外送員後，黃男每遇手頭緊便找王男借錢，雙方已有多次借貸關係，不過，最近黃男再找王借錢，雙方對前債已否結清便有爭執，漸令雙方情誼出現破洞。

黃男想找王男再借5000元，雙方約好今天碰面，但黃男認為以前多次在電話中，遭言語揶揄，感到受辱，心有不滿，今天上午9時許，他竟預藏尖刀，到高雄市苓雅區建國一路王男租處公寓商量借錢。

2人在屋內聊了約2小時，直到今天上午11時左右，雙方談到債務問題，黃男認為王又再挖苦他，一時氣憤，竟在屋內亮刀，涉嫌刺殺王男胸、腹及背部多刀，馬上轉頭開門下樓；王男負傷追出，在公寓樓梯間撿磚頭擊打黃男頭部，但傷重倒在樓梯口。

高雄市警苓雅分局接獲報案，趕去王男住處公寓，一開公寓大門，便驚見王男全身是血，倒在樓梯口，已無呼吸心跳，黃男頭部也受傷，通報消防局將王、黃2人分別送往國軍高雄總醫院、聖功醫院急救。王男經搶救至今天下午2時10分，經醫師宣布死亡，但家屬不放棄最後一絲希望，仍請醫院繼續搶救王男生命，但仍回天乏術。

黃姓男子送醫，頭部挫傷，已無大礙，警方立即在醫院逮捕他，帶回調查。警方將全案依殺人罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

高雄警方逮捕涉嫌殺害好友的王姓男子（中）。記者林保光／翻攝
高雄警方逮捕涉嫌殺害好友的王姓男子（中）。記者林保光／翻攝
高雄2名男子原本交情不錯，卻疑因借錢及言語挖苦反目，1人身中多刀送醫不治。記者林保光／翻攝
高雄2名男子原本交情不錯，卻疑因借錢及言語挖苦反目，1人身中多刀送醫不治。記者林保光／翻攝

借錢 公寓 外送員

延伸閱讀

高雄討錢姐又被抓 嗆沒錢才重操舊業還向員警借錢

小港機場宵禁阻礙高雄發展 市長陳其邁：應新建24小時機場

影／高雄2男疑債務衝突影像曝 債權人胸背中刀生命垂危

高雄環保槽車撞騎車老翁 老翁雙腳遭輾嚇壞路人

相關新聞

剴剴案辯結 保母劉彩萱起身道歉：我會勇敢承擔所有錯

台北地院國民法官法庭審理保母劉彩萱、劉若琳姊妹涉虐死男童剴剴案，今開庭進行當事人最後陳述程序，下午開庭結束前，劉彩萱起身...

高雄苓雅殺人！男中刀不治 竟是好友為債反目

高雄市苓雅區發生凶殺案，待業中的黃姓男子今天預藏尖刀，去找朋友王姓男子借錢，2人相談約2小時後，不料，疑為債務糾紛及言語揶揄衝突...

派出所員警從深夜到凌晨巡查 都在台南這條街抓到持毒男子

台南市警第五分局和緯派出所員警昨天深夜巡邏時，在大興街發現黃姓男子神色可疑，一盤查對方便交付內含毒品殘渣的吸食器；無獨有...

影／通緝男廟前遭警逮 怨歎沒獲神明眷顧

曾姓男子日前在新北市中和區一間宮廟前遭警攔查，不僅因毒品案遭通緝，身上還搜出2顆喪屍菸彈，被逮後還怨嘆沒獲神明眷顧，警詢...

雲林檢警破獲白牌車行販毒案 主嫌鍾男在逃已遭通緝

雲林縣檢警破獲販毒集團，鍾姓男子假借開設白牌計程車行，作為販毒集團的毒品轉運站，讓集團成員開白牌車進行毒品交易，檢警查緝...

求職被騙到緬甸詐騙 當車手提領8百萬元贓款才獲釋

刑事局偵查第二大隊今年3月間，偵破打著高報酬出境辦理貸款或操作虛擬貨幣交易工作為名，實則誘騙國人到緬甸泰合園區從事詐騙的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。