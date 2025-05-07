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高雄苓雅殺人！男中刀不治 竟是好友為債反目
高雄市苓雅區發生凶殺案，待業中的黃姓男子今天預藏尖刀，去找朋友王姓男子借錢，2人相談約2小時後，不料，疑為債務糾紛及言語揶揄衝突，黃男亮刀涉嫌刺殺王男多刀奪門逃出，遭王追出撿磚塊反擊，2人送醫後，王男不治。警方逮捕黃男，依殺人罪嫌移送法辦。
據了解，黃姓男子（34歲）與王姓男子（35歲）早在5、6年前，同當外送平台的外送員而結識，2人交情原本不錯，直到雙方都不再當外送員後，黃男每遇手頭緊便找王男借錢，雙方已有多次借貸關係，不過，最近黃男再找王借錢，雙方對前債已否結清便有爭執，漸令雙方情誼出現破洞。
黃男想找王男再借5000元，雙方約好今天碰面，但黃男認為以前多次在電話中，遭言語揶揄，感到受辱，心有不滿，今天上午9時許，他竟預藏尖刀，到高雄市苓雅區建國一路王男租處公寓商量借錢。
2人在屋內聊了約2小時，直到今天上午11時左右，雙方談到債務問題，黃男認為王又再挖苦他，一時氣憤，竟在屋內亮刀，涉嫌刺殺王男胸、腹及背部多刀，馬上轉頭開門下樓；王男負傷追出，在公寓樓梯間撿磚頭擊打黃男頭部，但傷重倒在樓梯口。
高雄市警苓雅分局接獲報案，趕去王男住處公寓，一開公寓大門，便驚見王男全身是血，倒在樓梯口，已無呼吸心跳，黃男頭部也受傷，通報消防局將王、黃2人分別送往國軍高雄總醫院、聖功醫院急救。王男經搶救至今天下午2時10分，經醫師宣布死亡，但家屬不放棄最後一絲希望，仍請醫院繼續搶救王男生命，但仍回天乏術。
黃姓男子送醫，頭部挫傷，已無大礙，警方立即在醫院逮捕他，帶回調查。警方將全案依殺人罪嫌移送高雄地檢署偵辦。
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