剴剴案辯結 保母劉彩萱起身道歉：我會勇敢承擔所有錯
台北地院國民法官法庭審理保母劉彩萱、劉若琳姊妹涉虐死男童剴剴案，今開庭進行當事人最後陳述程序，下午開庭結束前，劉彩萱起身說「對不起，很抱歉我錯了，我會勇敢承擔所有錯」；劉若琳表示「我無話可說」。
審判長庭末諭知本案辯論終結，訂本月13日宣判，劉彩萱、劉若琳齊聲表示，不會來法庭聽宣判。
今天下午庭訊時，國民法官透過審判長請檢察官說明為何對劉若琳求刑16到18年，檢察官表示是參考司法院量刑系統相關案例，後來檢察官改對劉若琳求刑18年。
劉若琳的律師表示，劉若琳失婚後無業，且罹癌無法生育，她的人格特質對於高度情感需求對象會順從、退讓、避免衝突，所以發現剴剴有傷勢且劉彩萱表示「各帶各的小孩」時，劉若琳就會選擇避免與劉彩萱衝突、去附和劉彩萱的話。
劉若琳的律師指出，劉若琳不小心以指甲劃傷凱凱後，為了彌補錯誤，所以建議姊姊當社工來家裡訪視的時候讓剴剴睡覺，以免被社工看到傷痕；律師表示，劉若琳在案件中只是「邊緣性」的角色，與劉彩萱不同，劉若琳如觸犯的遇「凌虐兒童妨害自由致死罪」，建請判刑10年1月，如果劉若琳只觸犯「凌虐兒童妨害自由罪」，建請判刑1年6月。
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