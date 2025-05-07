剴剴案辯結 保母劉彩萱起身道歉：我會勇敢承擔所有錯

台北地院國民法官法庭審理保母劉彩萱、劉若琳姊妹涉虐死男童剴剴案，今開庭進行當事人最後陳述程序，下午開庭結束前，劉彩萱起身說「對不起，很抱歉我錯了，我會勇敢承擔所有錯」；劉若琳表示「我無話可說」。

審判長庭末諭知本案辯論終結，訂本月13日宣判，劉彩萱、劉若琳齊聲表示，不會來法庭聽宣判。

今天下午庭訊時，國民法官透過審判長請檢察官說明為何對劉若琳求刑16到18年，檢察官表示是參考司法院量刑系統相關案例，後來檢察官改對劉若琳求刑18年。

劉若琳的律師表示，劉若琳失婚後無業，且罹癌無法生育，她的人格特質對於高度情感需求對象會順從、退讓、避免衝突，所以發現剴剴有傷勢且劉彩萱表示「各帶各的小孩」時，劉若琳就會選擇避免與劉彩萱衝突、去附和劉彩萱的話。