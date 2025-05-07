中壢市民舉發詐騙車手提款破案 警政署獎金5萬

「詐騙橫行全民不滿」！桃園市中壢警方前天接獲林姓市民目擊檢舉，中央西路第一銀行ATM，疑似詐騙車手，正在操作提款，警方火速趕到逮捕46歲詐騙集團車手莊姓男子，查獲贓款10萬元及「喪屍煙彈」毒品，警方今天表示，市民檢舉逮捕車手破案第一功，莊男依法移送桃園地檢署偵辦。

林姓市民說，他前往中壢區中央西路的第一銀行，看見該行ATM提款機有一名男子拿著提款卡，一直在講著聽不懂的「術語」，好像拿好幾張提款卡變換領錢，等待時間有點長，他感覺可疑馬上報警。

警方表示，市民指中壢區中央西路第一銀行內，看見該行ATM提款機一名可疑男子多張金融卡變換操作提款，疑似宣導的詐騙車手，當即報案，興國派出所員警獲報火速趕到，將完成提款準備離開的莊男當場逮捕，在莊男身上搜出提領贓10萬元及喪屍煙彈（依託咪酯）毒品、多張金融卡及手機。

莊姓車子坦承持金融卡提領現金轉交詐騙集團上手，警方訊後將莊男依詐欺、毒品危害防制條例罪嫌移送桃園地檢署偵辦。