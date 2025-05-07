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花蓮男巷弄會車狹路相逢竟遭亮槍逼退 報警逮2人

中央社／ 花蓮縣7日電

花蓮黃姓男子昨天開車行經吉安鄉狹窄巷弄，遭對向車輛「亮槍逼退」；警方獲報追查，逮捕31歲張姓駕駛起出2顆喪屍煙彈，以及副駕20歲楊姓男子，依恐嚇等罪嫌移送花蓮地檢偵辦。

報案黃男昨天下午3時許駕車行經吉安鄉北昌一街一處狹窄巷弄，與對向白車會車時遭逼車，白車副駕駛伸出槍枝，威脅黃男退讓；黃男事後前往派出所報案，並提供行車記錄器畫面。

吉安警分局獲報後，調閱沿線監視器畫面，鎖定涉案車輛及相關人員，晚間6時在花蓮火車站前攔查車輛，帶回張姓駕駛，車內沒有發現違禁品及持槍的副駕駛，但在張男隨身包發現2顆含有依托咪酯成分的喪屍煙彈，初判為第二級毒品，警方當場將煙彈查扣。

警方持續調查，前往持槍楊男位於花蓮市租屋處，起獲一把作案用氣動手槍，案發5小時內陸續將2名涉案男子帶回偵辦。

吉安警分局今天指出，經檢測氣動手槍殺傷力未超過法定標準，不是真正槍械，但楊男行為已造成報案人心理威脅及不安，警詢後依涉恐嚇罪嫌將楊男移送偵辦；張男則因攜帶毒品，除涉恐嚇罪，也依毒品危害防制條例併案送辦。

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吉安 喪屍煙彈 花蓮

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