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影／通緝男廟前遭警逮 怨歎沒獲神明眷顧

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

曾姓男子日前在新北市中和區一間宮廟前遭警攔查，不僅因毒品案遭通緝，身上還搜出2顆喪屍菸彈，被逮後還怨嘆沒獲神明眷顧，警詢後依法送辦。

新北市警方本月5日深夜10時許，巡邏經過中和區秀朗路3段1處宮廟前，見曾姓男子（35歲）才走出該宮廟，見巡邏警車靠近，立即快步走進面巷子，員警見他形跡可疑，立即追上前將人攔下盤查。

經查其身分，發現曾男因涉洗錢防制法，判刑11月，為新北地檢署發布通緝中，警方現場附帶搜索，果真在其褲子口袋內搜出1顆市值約1200元的依托咪酯煙彈共2顆，當場依法逮捕。

警詢後依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦，另涉洗錢防制法通緝部分，警方也依法解送新北地檢署歸案，同時持續溯源追毒品上游來源。

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曾姓男子日前在新北市中和區一間宫廟前遭警攔查，不僅因案遭通緝，身上還搜出2顆喪屍菸彈，被逮後還怨嘆沒獲神明眷顧，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
曾姓男子日前在新北市中和區一間宫廟前遭警攔查，不僅因案遭通緝，身上還搜出2顆喪屍菸彈，被逮後還怨嘆沒獲神明眷顧，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
曾姓男子日前在新北市中和區一間宫廟前遭警攔查，不僅因案遭通緝，身上還搜出2顆喪屍菸彈，被逮後還怨嘆沒獲神明眷顧，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
曾姓男子日前在新北市中和區一間宫廟前遭警攔查，不僅因案遭通緝，身上還搜出2顆喪屍菸彈，被逮後還怨嘆沒獲神明眷顧，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
曾姓男子日前在新北市中和區一間宫廟前遭警攔查，不僅因案遭通緝，身上還搜出2顆喪屍菸彈，被逮後還怨嘆沒獲神明眷顧，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
曾姓男子日前在新北市中和區一間宫廟前遭警攔查，不僅因案遭通緝，身上還搜出2顆喪屍菸彈，被逮後還怨嘆沒獲神明眷顧，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝

毒品 通緝

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