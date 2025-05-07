快訊

前特派漫談／美國總統的挑戰者 揭白宮隨行記者團面紗

印度「辛杜爾行動」復仇！砲轟巴基斯坦已19死，兩大核武國衝突升溫？

街上驚見發光神獸「全身每根毛都在閃耀」 萬人朝聖看呆：會走路的金條

雲林檢警破獲白牌車行販毒案 主嫌鍾男在逃已遭通緝

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

雲林縣檢警破獲販毒集團，鍾姓男子假借開設白牌計程車行，作為販毒集團的毒品轉運站，讓集團成員開白牌車進行毒品交易，檢警查緝涉案11人，今發布新聞稿指該案已偵查終結，依違反毒品危害防制條例、組織犯罪條例提起公訴，鍾姓主嫌在逃已遭檢方通緝。

雲林地檢署接獲情資，指有販毒集團在縣內開設白牌車行，掩護販毒行為，檢察官彭彥儒、羅昀渝與雲林縣虎尾、斗南警分局籌組專案小組，去年6月持搜索票，在虎尾鎮一處車行搜索扣得694.96公克毒品原料綠色粉末、1016.88克黃色粉末，92顆毒品煙彈、98包毒品咖啡包等證物，並逮捕涉案11人。

檢方查出，在逃主嫌37歲鍾姓男子去年在虎尾成立白牌計程車行，透過車行掩護販賣愷他命、毒品咖啡包，以及含有異丙帕酯成分的毒品煙彈，並備妥毒品原料、封口機、包裝袋等製毒工具，指示楊嫌以每包10元毒品咖啡包報酬，委託王嫌在斗六、土庫等地混合及分裝毒品，製成2800包毒品咖啡包再帶回車行。

該販毒集團以Line及行動電話聯繫，集團成員負責輪班接聽電話，聯繫毒品交易，並兼任車行司機，駕駛白牌計程車，在縣內與買家進行毒品愷他命、咖啡包，含異丙帕酯煙彈的交易。

雲林地檢署表示，該案已偵查終結，將涉案11人違反毒品危害防制條例、販毒、組織犯罪條例等罪嫌提起公訴，並持續追查毒品來源與流向，主嫌鍾男在逃已遭檢方通緝。

雲林縣鍾姓男子假借開設白牌計程車行，實際作為販毒集團的毒品轉運站。雲林地檢署與虎尾、斗南警分局成立專案小組查緝涉案11人，今（7）日偵查終結，依違反毒品危害防制條例、組織犯罪條例等提起公訴。

雲林地檢署掌握情資，縣內有販毒集團假借開設車行，實際掩護販售毒品，檢察官彭彥儒、羅昀渝與雲林縣警察局虎尾分局、斗南分局籌組專案小組，去年6月持搜索票，前往虎尾鎮一處車行搜索，並扣得694.96公克毒品原料綠色粉末、1016.88克黃色粉末，92顆毒品煙彈、98包毒品咖啡包等證物，並逮捕涉案11人，另鍾男在逃已遭檢方通緝。

檢警查出，37歲鍾姓男子去年在虎尾成立白牌計程車行，實際為掩飾其主導販賣愷他命、摻有4-甲基甲基卡西酮、甲基-N,N-二甲基卡西酮等成分的毒品咖啡包，以及含有異丙帕酯成分的毒品煙彈。

檢方查出，27歲詹男、26歲李男、30歲楊男、21歲王男等9人加入「車行」，鍾男先備妥毒品原料、封口機、包裝袋等製毒工具，指示楊以每包10元毒品咖啡包報酬，委託王負責混合及分裝毒品。27歲張男、29歲王男分別提供斗六，土庫房屋做為分裝、製毒地點，待製作完成2800包毒品咖啡包後再由李男將毒品帶回車行。

檢方指出，該集團以Line及行動電話做為聯繫方式，集團成員負責輪班接聽電話，聯繫毒品交易事宜，更是兼任車行司機，駕駛著白牌計程車，在虎尾鎮、斗六市等處，與買家進行毒品愷他命、咖啡包，含異丙帕酯煙彈的交易，欲規避查緝。

雲林地檢署表示，今日偵查終結，將涉案11人違反毒品危害防制條例、販毒、組織犯罪條例等罪嫌提起公訴，持續追查毒品來源與流向。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

雲林縣檢警破獲販毒集團，鍾姓男子假借開設白牌計程車行，作為販毒集團的毒品轉運站，讓集團成員開白牌車進行毒品交易。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣檢警破獲販毒集團，鍾姓男子假借開設白牌計程車行，作為販毒集團的毒品轉運站，讓集團成員開白牌車進行毒品交易。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣檢警破獲販毒集團，鍾姓男子假借開設白牌計程車行，作為販毒集團的毒品轉運站，讓集團成員開白牌車進行毒品交易。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣檢警破獲販毒集團，鍾姓男子假借開設白牌計程車行，作為販毒集團的毒品轉運站，讓集團成員開白牌車進行毒品交易。記者陳雅玲／翻攝

咖啡 毒品 車行

延伸閱讀

撞傷康橋學生車隊7人 彰檢火速起訴毒駕男與藥頭各求刑10、12年

為賺快錢加入詐團被捕入獄 他悔不當初妻不離不棄「願等你」

男毒駕撞康橋單車隊 彰警溯源逮獲藥頭收押禁見

毒駕逆向撞康橋環島自行車隊釀7生傷 警方追上游藥頭也押了

相關新聞

撞傷康橋學生車隊7人 彰檢火速起訴毒駕男與藥頭各求刑10、12年

新北市康橋國際學校學生單車環島成年禮車隊4月間行經彰化縣埤頭鄉彰水路時，卻遭毒駕蕭姓男子逆向駕車衝撞，造成7名學生輕重傷...

影／泰緬合作掃蕩詐騙園區 刑事局今天接回55名國人

緬甸詐騙園區自今年2月起，陸續釋放園區內上千名各國民眾給泰國接收，我外交部、警政署等單位合作，由刑事局國際科負責，今天從...

影／通緝男廟前遭警逮 怨歎沒獲神明眷顧

曾姓男子日前在新北市中和區一間宮廟前遭警攔查，不僅因毒品案遭通緝，身上還搜出2顆喪屍菸彈，被逮後還怨嘆沒獲神明眷顧，警詢...

雲林檢警破獲白牌車行販毒案 主嫌鍾男在逃已遭通緝

雲林縣檢警破獲販毒集團，鍾姓男子假借開設白牌計程車行，作為販毒集團的毒品轉運站，讓集團成員開白牌車進行毒品交易，檢警查緝...

求職被騙到緬甸詐騙 當車手提領8百萬元贓款才獲釋

刑事局偵查第二大隊今年3月間，偵破打著高報酬出境辦理貸款或操作虛擬貨幣交易工作為名，實則誘騙國人到緬甸泰合園區從事詐騙的...

55名緬甸詐團園區國人今早返國 25人遭通緝直接歸案

今年2月，緬甸政府在國際壓力下掃蕩境內詐騙園區，逮捕數千名在園區工作的各國人士；我外交部及警政署啟動跨部會合作機制，今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。