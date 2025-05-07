快訊

前特派漫談／美國總統的挑戰者 揭白宮隨行記者團面紗

印度「辛杜爾行動」復仇！砲轟巴基斯坦已19死，兩大核武國衝突升溫？

街上驚見發光神獸「全身每根毛都在閃耀」 萬人朝聖看呆：會走路的金條

求職被騙到緬甸詐騙 當車手提領8百萬元贓款才獲釋

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

刑事局偵查第二大隊今年3月間，偵破打著高報酬出境辦理貸款或操作虛擬貨幣交易工作為名，實則誘騙國人到緬甸泰合園區從事詐騙的犯罪集團；警方調查，其中一名被害人求救，父親拿出價值近150萬元新台幣的泰達幣付贖，才順離救出返國；另外一名被害人，在緬甸替詐團當提領車手，領取約8百萬元新台幣贓款後，因「勞苦功高」被詐團放人。

警方指出，53歲朱姓女子過去在中國大陸廣東一帶經商，結識大陸人蛇集團，對方要朱女合作，在台灣騙人到緬甸園區從事詐騙工作；朱女找來54歲李姓男友、29歲蔣姓男子、27歲黃姓男子一同合作。

集團劃分招募責任區，朱女負責中部、蔣嫌則在北部找人；集團手法是由朱女及蔣嫌與人蛇集團幹部對接，幹部下達用人資訊後，再由朱、蔣指導李及黃兩人，在IG等社群網站，以「高報酬出境辦理貸款或操作虛擬貨幣交易」等話術，誘騙民眾求職，人蛇集團在境外代訂出境至泰國機票，並指示被害人自行領取機票以製造斷點，被害人應徵後，領取機票出境抵達泰國，隨即遭挾持至緬甸從事詐騙。

今年一月間，媒體報導遭蔣嫌誘騙的被害人「阿順」遭遇，他說經友人介紹前往泰國從事高報酬加密貨幣層轉工作，人蛇集團出資訂購機票，入境泰國後搭乘對方車輛抵達泰緬邊境，遭武裝人員隨行監視。

「阿順」驚覺有異但為時已晚，被控制行動帶往緬甸「泰合」詐騙園區，逼迫從事詐騙分工犯行，集團還安排詐術檢定考試，如詐騙檢定成績或業績不如預期，就會遭到電擊、毆打，「阿順」向家人求救，父親付出約5萬元泰達幣、折合約150萬元新台幣的贖金後，「阿順」才得以返國，警方鑑別問詢後，確認是人口販運被害人。

另外一名被蔣嫌誘騙的被害人，同樣被以類似手法騙到泰合園區從事詐騙，他求救無門只好幫詐團工作，他幫詐團在緬甸當提領車手，前後領取折合約800萬元新台幣的贓款，以此為贖身條件，最後詐團放人。

刑事局日前展開兩波搜索、拘提查緝行動，查獲以朱女及蔣嫌為首的集團幹部等4嫌，全案依人口販運、組織犯罪等罪嫌，移送新北地檢署偵辦，朱女坦承犯行，20萬元交保，蔣嫌經法院裁定羈押禁見，地檢署4月起訴在案。

刑事局近日積極查緝人蛇集團，刑事局國際刑警科查獲黃姓犯嫌等3人以運送黃金、辦理貸款為名義招募被害人到詐騙園區工作，羈押2人。刑事局偵查第六大隊，查獲朱姓犯嫌等5人，以外國賭場工作、開立外國銀行帳戶為名義招募被害人。

刑事局逮捕朱姓女子（前排右一）、李姓男子（前排中）、黃姓男子（前排左一）。記者廖炳棋/翻攝
刑事局逮捕朱姓女子（前排右一）、李姓男子（前排中）、黃姓男子（前排左一）。記者廖炳棋/翻攝

人蛇集團 被害人 詐騙

延伸閱讀

55名緬甸詐團園區國人今早返國 25人遭通緝直接歸案

影／刑事局接回詐騙園區55名國人 其中25名為通緝犯

男子領錢現詭異舉動 中壢警民合作逮詐團車手

沙鹿女遇假投資竟與詐團聯手編理由 躲查證欲提領75萬

相關新聞

撞傷康橋學生車隊7人 彰檢火速起訴毒駕男與藥頭各求刑10、12年

新北市康橋國際學校學生單車環島成年禮車隊4月間行經彰化縣埤頭鄉彰水路時，卻遭毒駕蕭姓男子逆向駕車衝撞，造成7名學生輕重傷...

影／泰緬合作掃蕩詐騙園區 刑事局今天接回55名國人

緬甸詐騙園區自今年2月起，陸續釋放園區內上千名各國民眾給泰國接收，我外交部、警政署等單位合作，由刑事局國際科負責，今天從...

雲林檢警破獲白牌車行販毒案 主嫌鍾男在逃已遭通緝

雲林縣檢警破獲販毒集團，鍾姓男子假借開設白牌計程車行，作為販毒集團的毒品轉運站，讓集團成員開白牌車進行毒品交易，檢警查緝...

求職被騙到緬甸詐騙 當車手提領8百萬元贓款才獲釋

刑事局偵查第二大隊今年3月間，偵破打著高報酬出境辦理貸款或操作虛擬貨幣交易工作為名，實則誘騙國人到緬甸泰合園區從事詐騙的...

55名緬甸詐團園區國人今早返國 25人遭通緝直接歸案

今年2月，緬甸政府在國際壓力下掃蕩境內詐騙園區，逮捕數千名在園區工作的各國人士；我外交部及警政署啟動跨部會合作機制，今天...

毒駕逆向撞康橋環島自行車隊釀7生傷 警方追上游藥頭也押了

新北市康橋國際學校高二單車環島成年禮車隊4月間行經彰化縣埤頭鄉彰水路時，卻遭毒駕蕭姓男子逆向駕車衝撞，造成7名學生輕重傷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。