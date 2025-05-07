求職被騙到緬甸詐騙 當車手提領8百萬元贓款才獲釋

刑事局偵查第二大隊今年3月間，偵破打著高報酬出境辦理貸款或操作虛擬貨幣交易工作為名，實則誘騙國人到緬甸泰合園區從事詐騙的犯罪集團；警方調查，其中一名被害人求救，父親拿出價值近150萬元新台幣的泰達幣付贖，才順離救出返國；另外一名被害人，在緬甸替詐團當提領車手，領取約8百萬元新台幣贓款後，因「勞苦功高」被詐團放人。

警方指出，53歲朱姓女子過去在中國大陸廣東一帶經商，結識大陸人蛇集團，對方要朱女合作，在台灣騙人到緬甸園區從事詐騙工作；朱女找來54歲李姓男友、29歲蔣姓男子、27歲黃姓男子一同合作。

集團劃分招募責任區，朱女負責中部、蔣嫌則在北部找人；集團手法是由朱女及蔣嫌與人蛇集團幹部對接，幹部下達用人資訊後，再由朱、蔣指導李及黃兩人，在IG等社群網站，以「高報酬出境辦理貸款或操作虛擬貨幣交易」等話術，誘騙民眾求職，人蛇集團在境外代訂出境至泰國機票，並指示被害人自行領取機票以製造斷點，被害人應徵後，領取機票出境抵達泰國，隨即遭挾持至緬甸從事詐騙。

今年一月間，媒體報導遭蔣嫌誘騙的被害人「阿順」遭遇，他說經友人介紹前往泰國從事高報酬加密貨幣層轉工作，人蛇集團出資訂購機票，入境泰國後搭乘對方車輛抵達泰緬邊境，遭武裝人員隨行監視。

「阿順」驚覺有異但為時已晚，被控制行動帶往緬甸「泰合」詐騙園區，逼迫從事詐騙分工犯行，集團還安排詐術檢定考試，如詐騙檢定成績或業績不如預期，就會遭到電擊、毆打，「阿順」向家人求救，父親付出約5萬元泰達幣、折合約150萬元新台幣的贖金後，「阿順」才得以返國，警方鑑別問詢後，確認是人口販運被害人。

另外一名被蔣嫌誘騙的被害人，同樣被以類似手法騙到泰合園區從事詐騙，他求救無門只好幫詐團工作，他幫詐團在緬甸當提領車手，前後領取折合約800萬元新台幣的贓款，以此為贖身條件，最後詐團放人。

刑事局日前展開兩波搜索、拘提查緝行動，查獲以朱女及蔣嫌為首的集團幹部等4嫌，全案依人口販運、組織犯罪等罪嫌，移送新北地檢署偵辦，朱女坦承犯行，20萬元交保，蔣嫌經法院裁定羈押禁見，地檢署4月起訴在案。