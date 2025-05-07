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撞傷康橋學生車隊7人 彰檢火速起訴毒駕男與藥頭各求刑10、12年

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

新北市康橋國際學校學生單車環島成年禮車隊4月間行經彰化縣埤頭鄉彰水路時，卻遭毒駕蕭姓男子逆向駕車衝撞，造成7名學生輕重傷，警方也循線追查到上游藥頭陳男移送法辦，彰化地檢署今天火速依毒駕過失傷害、毒品等罪嫌將二人起訴，並分別向法院求處10年、12年重刑。

蕭男（41歲）上月22日駕車行經埤頭鄉彰水路三段時，忽偏離車道，「斜切」道路中線到對向車道，撞上行進間的康橋國際學校單車環島車隊，造成顏姓學生等7人輕重傷送醫，其中西洋劍雙料冠軍顏姓學生傷勢較重，昏迷指數一度為3，經彰基手術後，才救回一命。

由於蕭男肇事前就被目擊者拍到有駕車「飄移鬼切」情況，被外界懷疑是否毒駕，且蕭男肇事後，竟一度失聯，警方到其社頭家中逮人，還發現他刪光手機訊息，更企圖連絡友人似乎想處理掉相關物證，警方後來在其車內查到含有依托咪酯成分的「喪屍煙彈」及多個毒品吸食器具，蕭嫌尿液及血液送檢後，果然呈現高濃度毒品陽性反應。依涉過失傷害及公共危險、毒品等罪嫌移送彰化地檢署，後被羈押禁見。

警方也向上溯源追查蕭男毒品來源，發現陳姓男子疑似為上游販毒者，日前將陳嫌移送法辦，陳嫌也被羈押禁見。

檢警查出，蕭嫌於4月21日深夜就混用一級毒品海洛因與第二級毒品安非他命，隔日上午約8時又以加熱電子菸方式施用向陳嫌購得的含第二級毒品依托咪酯成分俗稱「喪屍煙彈」的電子菸彈，雖已達不能安全駕駛狀態，但他仍於上午9時駕小客車出門，才會在埤頭鄉彰水路高速逆向駛入對向車道，衝撞在慢車道行駛的學生車隊。

檢方並查出蕭嫌從2003年起就有施用毒品前案紀錄，多次入監服刑，出獄後仍持續施用毒品，檢察官認為，蕭嫌為累犯，罔顧他人生命安全，毒駕造成7名學生受傷，讓學生和家屬遭受身體、精神重大痛苦，因此將蕭嫌與藥頭陳嫌起訴，並向法院求處蕭嫌10年重刑，求處陳嫌12年重刑。

彰化地檢署襄閱主任檢察官王銘仁表示，「依托咪酯」屬短暫麻醉劑，近年來遭濫用，摻入電子菸油中製成電子煙彈（神奇煙彈或喪屍煙彈）中施用，造成精神恍惚、情緒易怒、行為紊亂、渾身顫抖、呼吸抑制甚至衰竭等副作用，施用後駕車更易失控，近年來已造成多名員警及民眾傷亡，不僅伐害國民健康，更造成社會重大危害。

王銘仁表示，彰檢在台灣高等檢察署督導下，除在歷次的安居專案中，針對「依托咪酯」等新興毒品及其他毒品加強溯源打擊，以防範其擴散外，並對施用此類毒品肇事的毒駕案件，從速、從重處理，希望收嚇阻之效。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

毒駕蕭姓男子逆向駕車衝撞康橋國際學校單車環島成年禮車隊，造成7名學生輕重傷，警方日前追緝到上游藥頭陳男，查到毒品吸食工具等。圖／警方提供
毒駕蕭姓男子逆向駕車衝撞康橋國際學校單車環島成年禮車隊，造成7名學生輕重傷，警方日前追緝到上游藥頭陳男，查到毒品吸食工具等。圖／警方提供
康橋國際學生高二單車環島成年禮車隊，遭蕭姓男子駕車逆向撞擊，造成7名學生輕重傷。圖／曾姓目擊者提供
康橋國際學生高二單車環島成年禮車隊，遭蕭姓男子駕車逆向撞擊，造成7名學生輕重傷。圖／曾姓目擊者提供
撞傷7名學生的蕭男日前被移送羈押中，彰化地檢署今天將他起訴，並向法院求處10年徒刑。圖／警方提供
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蕭男肇事前就有蛇行情況，還差點和大貨車擦撞。圖／民眾提供
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毒駕蕭姓男子逆向駕車衝撞康橋國際學校單車環島成年禮車隊，造成7名學生輕重傷，警方追到上游藥頭陳男（中)，彰化地檢署火速將二人起訴，並求處重刑。圖／警方提供
毒駕蕭姓男子逆向駕車衝撞康橋國際學校單車環島成年禮車隊，造成7名學生輕重傷，警方追到上游藥頭陳男（中)，彰化地檢署火速將二人起訴，並求處重刑。圖／警方提供

喪屍煙彈 新興毒品 毒駕

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