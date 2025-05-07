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55名緬甸詐團園區國人今早返國 25人遭通緝直接歸案

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

今年2月，緬甸政府在國際壓力下掃蕩境內詐騙園區，逮捕數千名在園區工作的各國人士；我外交部及警政署啟動跨部會合作機制，今天清晨救回55名國人脫離緬甸並搭機返國，55名被救國人送回刑事局製作筆錄，其中有25人遭台灣通緝，將各自歸案；其餘30人，將依人口犯運被害人身分，送交檢警調查。

刑事局國際科指出，緬甸掃蕩詐騙園區後，政府相關單位2月下旬啟動跨部會合作機制，警政署在外交部協助下，派員赴泰國及緬甸瞭解現況，並辦理跨境電信詐欺與人口販運案件的調查工作。最後在警方與外交部、駐外館處合作下，昨天一早由我方與泰方人員，在泰緬關口接收55名國人。

警方初步了解，這55名在詐騙園區的國人中，年紀最小19歲、年紀最大為62歲，多數為2、30歲國人；儘管所有人都聲稱自己被騙去園區從事詐騙工作，但警方私下了解，不乏有自願前往園區工作的國人，尤以25名被通緝的國人居多，被通緝的國人中，有13人是詐騙通緝，其中一人身背詐騙、洗錢等7項通緝罪名，另有3人身背5條通緝，被通緝的國人中，至少有3人是刑事局詐欺犯罪防制中心的重點查處對象。

至於其他未被通緝的國人，有人是因被求職廣告欺騙，以為到泰國從事代購精品工作，一去就被騙到園區工作回不來；有人則是因為積欠地下錢莊金錢，遠赴海外尋求賺錢的翻身機會，卻輾轉流落詐騙園區。

昨天一早我方接收從緬境越過關口的55名國人後，由駐泰代表處安排接送至泰國素萬那普機場，今早搭乘班機平安返國，後續將由警政署進行人口販運案件調查，依個案事證，分送台北地檢署及士林地檢署偵辦。25名通緝犯則依法辦理歸案程序，並調查有無涉及其他不法。

台灣救出在緬甸詐騙園區的55名國人，圖為國人搭機順利返回機場畫面。記者廖炳棋/翻攝
台灣救出在緬甸詐騙園區的55名國人，圖為國人搭機順利返回機場畫面。記者廖炳棋/翻攝
台灣救出在緬甸詐騙園區的55名國人，其中25人遭台灣通緝，圖為返回台灣後，遭警方押回刑事局製作筆錄各自歸案。記者廖炳棋/翻攝
台灣救出在緬甸詐騙園區的55名國人，其中25人遭台灣通緝，圖為返回台灣後，遭警方押回刑事局製作筆錄各自歸案。記者廖炳棋/翻攝
台灣救出在緬甸詐騙園區的55名國人，圖為國人搭機順利返回機場畫面。記者廖炳棋/翻攝
台灣救出在緬甸詐騙園區的55名國人，圖為國人搭機順利返回機場畫面。記者廖炳棋/翻攝
台灣救出在緬甸詐騙園區的55名國人，其中25人遭台灣通緝，圖為返回台灣後，遭警方押回刑事局製作筆錄各自歸案。記者廖炳棋/翻攝
台灣救出在緬甸詐騙園區的55名國人，其中25人遭台灣通緝，圖為返回台灣後，遭警方押回刑事局製作筆錄各自歸案。記者廖炳棋/翻攝
台灣救出在緬甸詐騙園區的55名國人，其中25人遭台灣通緝，圖為返回台灣後，遭警方押回刑事局製作筆錄各自歸案。記者廖炳棋/翻攝
台灣救出在緬甸詐騙園區的55名國人，其中25人遭台灣通緝，圖為返回台灣後，遭警方押回刑事局製作筆錄各自歸案。記者廖炳棋/翻攝

詐騙 通緝

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