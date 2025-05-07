快訊

解凍第一炮！文化部預算49案34億 今「全數解凍」

赴歐旅客崩潰！印巴開戰空域封鎖亂航班 台人機場卡關：免稅品還得退

昔當法官造假被翻出 李進勇嗆藍委：無助掩飾你們組織性犯罪

聽新聞
0:00 / 0:00

毒駕逆向撞康橋環島自行車隊釀7生傷 警方追上游藥頭也押了

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

新北市康橋國際學校高二單車環島成年禮車隊4月間行經彰化縣埤頭鄉彰水路時，卻遭毒駕蕭姓男子逆向駕車衝撞，造成7名學生輕重傷，除了蕭男已被押，警方也循線追查到上游藥頭陳男，已將陳男依違反毒品危害防制條例移送彰化地檢署偵辦，檢方聲請羈押禁見獲准。

蕭男（41歲）上月22日駕車行經埤頭鄉彰水路三段時，忽偏離車道，「斜切」道路中線到對向車道，撞上行進間的康橋國際學校高二單車環島車隊，造成顏姓學生等7人輕重傷送醫，其中西洋劍雙料冠軍顏姓學生傷勢較重，昏迷指數一度為3，經彰基手術搶救後，才救回一命。

由於蕭男肇事前就被目擊者拍到有駕車「飄移鬼切」情況，被外界懷疑是否毒駕，且蕭男肇事後，竟一度失聯，警方找到其社頭家中逮人，後來還發現他刪光手機訊息，更企圖連絡友人似乎想處理掉相關物證，警方在驗尿驗血後，依涉過失傷害及公共危險、毒品等罪嫌移送彰化地檢署，後被羈押禁見。

果然北斗分局後來在其車內查到含有依托咪酯成分的「喪屍煙彈」及多個毒品吸食器具，警方也向上溯源追查蕭男毒品來源，發現陳姓男子疑似為上游販毒者，經連日調查鎖定陳嫌藏匿於員林市一帶，近日前往埋伏，最後在一處出租套房內查緝陳嫌到案，依違反毒品危害防制條例移送彰化地檢署偵辦，檢方聲請羈押禁見獲准。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

康橋國際學生高二單車環島成年禮車隊，遭蕭姓男子駕車逆向撞擊，造成7名學生輕重傷。圖／曾姓目擊者提供
康橋國際學生高二單車環島成年禮車隊，遭蕭姓男子駕車逆向撞擊，造成7名學生輕重傷。圖／曾姓目擊者提供
毒駕蕭姓男子逆向駕車衝撞康橋國際學校單車環島成年禮車隊，造成7名學生輕重傷，警方追緝到上游藥頭陳男，查到毒品吸食工具等。圖／警方提供
毒駕蕭姓男子逆向駕車衝撞康橋國際學校單車環島成年禮車隊，造成7名學生輕重傷，警方追緝到上游藥頭陳男，查到毒品吸食工具等。圖／警方提供
毒駕蕭姓男子逆向駕車衝撞康橋國際學校單車環島成年禮車隊，造成7名學生輕重傷，警方追緝到上游藥頭陳男，查到毒品吸食工具等。圖／警方提供
毒駕蕭姓男子逆向駕車衝撞康橋國際學校單車環島成年禮車隊，造成7名學生輕重傷，警方追緝到上游藥頭陳男，查到毒品吸食工具等。圖／警方提供
毒駕蕭姓男子逆向駕車衝撞康橋國際學校單車環島成年禮車隊，造成7名學生輕重傷，警方追緝到上游藥頭陳男（中)，移送法辦。圖／警方提供
毒駕蕭姓男子逆向駕車衝撞康橋國際學校單車環島成年禮車隊，造成7名學生輕重傷，警方追緝到上游藥頭陳男（中)，移送法辦。圖／警方提供

康橋國際學校 毒品

延伸閱讀

金額逾5萬元！部落惡霸二度毒駕又拒捕 警鐵腕連開「11張罰單」

三鶯部落惡霸二度毒駕 三峽警追捕10分鐘破窗逮人

康橋車隊完成環島！賈永婕迎接兒歸來　曝勇士進場那刻「受傷同學彼此攙扶」：掌聲淚水不斷

康橋單車環島車禍！他南迴公路目睹師生「自律騎車」讚：沒法再挑剔了

相關新聞

影／泰緬合作掃蕩詐騙園區 刑事局今天接回55名國人

緬甸詐騙園區自今年2月起，陸續釋放園區內上千名各國民眾給泰國接收，我外交部、警政署等單位合作，由刑事局國際科負責，今天從...

毒駕逆向撞康橋環島自行車隊釀7生傷 警方追上游藥頭也押了

新北市康橋國際學校高二單車環島成年禮車隊4月間行經彰化縣埤頭鄉彰水路時，卻遭毒駕蕭姓男子逆向駕車衝撞，造成7名學生輕重傷...

影／刑事局接回詐騙園區55名國人 其中25名為通緝犯

近年屢傳國人前往泰國求職遭不法人蛇集團誘騙、押送至緬甸詐騙園區從事電信詐欺等非法行為，不服從者更可能遭受暴力脅迫與拘禁等...

影／台中毒男長租北區商旅 故意留錯個資反露餡昨落網

台中市第二警分局立人所昨天臨檢轄內旅館，發現一名長租旅客的身分證號「留錯一碼」，認為有異，前往該房間盤查時，屋內住客以為...

連詐騙集團也遭殃！ 車手高雄街頭遭搶劫3百萬元詐款

高雄市一夥詐騙集團以「假樂天購物」詐騙受害者300萬元現金，尤姓車手取款後不到半小時，竟就在橋頭街頭遭到4人結夥搶劫，雙...

峇里島詐騙案犯嫌遣返回台 想搭船偷渡「出境」險喪命

新北市籍漁船「海淯九號」去年8月6號從高雄搭載18男、2女偷渡「出境」，因密艙缺氧差點喪命，20名偷渡客獲救後，有18人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。