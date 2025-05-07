毒駕逆向撞康橋環島自行車隊釀7生傷 警方追上游藥頭也押了

新北市康橋國際學校高二單車環島成年禮車隊4月間行經彰化縣埤頭鄉彰水路時，卻遭毒駕蕭姓男子逆向駕車衝撞，造成7名學生輕重傷，除了蕭男已被押，警方也循線追查到上游藥頭陳男，已將陳男依違反毒品危害防制條例移送彰化地檢署偵辦，檢方聲請羈押禁見獲准。

蕭男（41歲）上月22日駕車行經埤頭鄉彰水路三段時，忽偏離車道，「斜切」道路中線到對向車道，撞上行進間的康橋國際學校高二單車環島車隊，造成顏姓學生等7人輕重傷送醫，其中西洋劍雙料冠軍顏姓學生傷勢較重，昏迷指數一度為3，經彰基手術搶救後，才救回一命。

由於蕭男肇事前就被目擊者拍到有駕車「飄移鬼切」情況，被外界懷疑是否毒駕，且蕭男肇事後，竟一度失聯，警方找到其社頭家中逮人，後來還發現他刪光手機訊息，更企圖連絡友人似乎想處理掉相關物證，警方在驗尿驗血後，依涉過失傷害及公共危險、毒品等罪嫌移送彰化地檢署，後被羈押禁見。

果然北斗分局後來在其車內查到含有依托咪酯成分的「喪屍煙彈」及多個毒品吸食器具，警方也向上溯源追查蕭男毒品來源，發現陳姓男子疑似為上游販毒者，經連日調查鎖定陳嫌藏匿於員林市一帶，近日前往埋伏，最後在一處出租套房內查緝陳嫌到案，依違反毒品危害防制條例移送彰化地檢署偵辦，檢方聲請羈押禁見獲准。

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