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影／台中毒男長租北區商旅 故意留錯個資反露餡昨落網

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第二警分局立人所昨天臨檢轄內旅館，發現一名長租旅客的身分證號「留錯一碼」，認為有異，前往該房間盤查時，屋內住客以為外送飲料抵達而開門，被眼尖警員看到，房內桌上疑有毒品，順利查獲安非他命與吸食器，也將房內張男、廖男依毒品等罪送辦。

第二警分局立人所長何永州昨晚9時許，帶班臨檢轄內旅館，在北區健行路一間商旅臨檢時，發現一位長期租賃的房客，身分證字號「留錯一碼」，查無身分，因此前往該房間盤查。

警員敲門時，適逢房內廖姓男子（41歲）正透過電話訂購外送飲料，廖男誤以為是外送員到來，開門迎接，應門後發現為警察，趕緊欲關門，規避臨檢，行為明顯可疑。

警員在廖男開門之際，眼尖發現房內桌上有吸食器等違禁物品。

經查，該房承租人為張姓男子（52歲）案發時約廖男到房間內吸毒，張坦認現場毒品、吸食器是為其所有，廖男也配合驗尿，承認有吸食毒品，全案警詢後將依毒品罪依法送辦。

第二警分局長鍾承志表示，將持續加強臨檢與查緝工作，維護市民安全，杜絕毒品危害，營造良好治安環境。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中市第二警分局立人所昨天臨檢轄內旅館，查獲張姓房客持有毒品案件。記者陳宏睿／翻攝
台中市第二警分局立人所昨天臨檢轄內旅館，查獲張姓房客持有毒品案件。記者陳宏睿／翻攝
台中市第二警分局立人所昨天臨檢轄內旅館，查獲張姓房客持有毒品案件，查獲安非他命、吸食器等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市第二警分局立人所昨天臨檢轄內旅館，查獲張姓房客持有毒品案件，查獲安非他命、吸食器等贓證物。記者陳宏睿／翻攝

外送員 毒品 臨檢

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