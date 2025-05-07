連詐騙集團也遭殃！ 車手高雄街頭遭搶劫3百萬元詐款

高雄市一夥詐騙集團以「假樂天購物」詐騙受害者300萬元現金，尤姓車手取款後不到半小時，竟就在橋頭街頭遭到4人結夥搶劫，雙方在街頭爭奪贓款，還意外撒落40萬元鈔票，仍遭搶劫團夥得逞，警方事後逮捕其中一名黃姓搶犯，橋頭地院依搶奪罪判他1年10個月有期徒刑。

判決書指出，詐騙集團以「假樂天購物」騙取李姓受害者3百萬元現金，去年12月30日下午5時許由尤姓車手出面在岡山區一處7-11收取詐騙款項，尤姓車手拿到詐款後，驅車至橋頭區某處全家便利商店，才拿到詐款不到半小時，便遭到林姓男子為首的4名搶劫犯盯上下車行搶。

尤姓車手為了防止詐款遭人搶走，還當街與搶劫團夥發生扭打，一人先是徒手毆擊尤姓車手的右上臂，另一人再趁隙拿走尤姓車手放在副駕駛座的錢袋，隨後4名搶犯再乘車逃逸。

尤姓車手因心有不甘，立刻駕車上前追去，還追撞搶犯的車輛，雙方車輛因此都失控衝到路旁，但其中一名搶犯隨即拿著搶來的現金徒步逃離，過程中現場還遺落40萬元現金。

檢警事後逮捕其中一名年僅20歲的搶犯黃姓男子，黃男坦承犯案，並供出他是受到許姓男子之邀，才會載另外2名共犯到全家前行搶，但黃男稱他沒有實際下車行搶，而是負責接應共犯逃離現場。

黃男供稱，他到場下車不到2分鐘，同夥就叫他先將車輛移開，他先行上車啟動車輛準備移車，在移車的過程中，同夥就已經搶到財物，整個過程應該不到1分鐘，而被搶的尤姓車手則因事發突然根本來不及反應。

法官認為，黃男雖是受到林姓男子指使，但仍屬結夥3人以上行搶共同正犯，因此黃男除犯搶奪罪外，也犯結夥3人以上的情形，應依法加重搶奪罪論處，但考量他不是主要搶劫的籌畫者，事後也沒有分到贓款，因此法官認為黃男以加重搶奪罪的「低度刑」論處就足夠。