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峇里島詐騙案犯嫌遣返回台 想搭船偷渡「出境」險喪命

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

新北市籍漁船「海淯九號」去年8月6號從高雄搭載18男、2女偷渡「出境」，因密艙缺氧差點喪命，20名偷渡客獲救後，有18人涉及峇里島詐騙案，因境管才想偷渡出海再撈一票，高雄地院依入出國移民法，判船長、人蛇1年8月至3年10月不等徒刑，至於詐團成員則由台中地院審理中。

海淯九號原為娛樂漁船，曾涉嫌走私香菸被查獲，因此被海巡單位列為「註檢漁船」；去年8月6日下午，「海淯九號」將先前用於走私的密艙塞入18男、2女，計畫從高雄港第一港口出港。

因有走私紀錄，該船出港前就被海巡加強登檢，由於密艙密不透風，雖船上準備氧氣瓶，但仍無法供應20名偷渡客使用，船上20人為求生狂拍打船艙呼救，成功引來安檢人員注意，拉開密艙後將所有人拉上甲板。

有人一踏上甲板吸入新鮮空氣，隨即向海巡人員討水喝，每人大口呼吸自由空氣，如同重獲新生，初步檢視後無生命危險，20名男女連同該船葉姓船長（44歲）、苗姓（75歲）、洪姓船員（56歲）移送高雄地檢署偵辦。

檢警偵辦時，因台中地檢署正好在偵辦峇里島詐騙案，恰巧這艘船上的偷渡客中，有18人是峇里島詐騙案的犯嫌，當時他們自印尼解送回台後，雖未收押但有檢方境管在身，才打算以「偷渡」方式出境再撈一票，不料因船艙缺氧引發求生慾，導致計畫功虧一簣。

檢方偵辦時，葉男等人供稱是要載偷渡客出海「釣魚」，但釣魚卻將人塞進密艙，說法不被檢方接受，後來檢方循線再查獲幕後操盤的杜姓、曾姓、蔡姓、黃姓等男子涉案。

檢方查出，杜男去年5月起，陸續匯款40萬元承租海淯九號，之後再由身分不詳男子將50萬元交付給曾男，請曾男協助偷渡，事成再給50萬元，事後曾男改裝海淯九號後，再找來葉姓船長等3人及蔡姓、黃姓男子協助偷渡。

高雄地院審理時，杜男雖坦承付款40萬元租船，還跟偷渡客、集團同夥一起入住旅館，並補給船上物資，但否認參與偷渡，頂多只算幫助犯，至於其他涉案6人則均認罪。

法院審理後，不採信杜男說法，綜合檢方所提事證，依意圖營利使受禁止處分之國民出國未遂罪，判他3年10月徒刑，其餘6人則處1年8月至3年不等刑期。可上訴。

「海淯九號」載18男2女偷渡出境，安檢時被查獲，涉案船長及人蛇都被判刑。圖／雄檢提供
「海淯九號」載18男2女偷渡出境，安檢時被查獲，涉案船長及人蛇都被判刑。圖／雄檢提供
「海淯九號」前天載18男2女偷渡出境，船艙還準備氧氣瓶，擔心偷渡客在內發生意外。圖／雄檢提供
「海淯九號」前天載18男2女偷渡出境，船艙還準備氧氣瓶，擔心偷渡客在內發生意外。圖／雄檢提供
「海淯九號」載18男2女偷渡出境，船艙還準備氧氣瓶，擔心偷渡客在內發生意外。圖／讀者提供
「海淯九號」載18男2女偷渡出境，船艙還準備氧氣瓶，擔心偷渡客在內發生意外。圖／讀者提供
「海淯九號」載18男2女偷渡出境，船艙還準備氧氣瓶，擔心偷渡客在內發生意外。圖／讀者提供
「海淯九號」載18男2女偷渡出境，船艙還準備氧氣瓶，擔心偷渡客在內發生意外。圖／讀者提供

偷渡 詐騙 走私

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