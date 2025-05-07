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影／泰緬合作掃蕩詐騙園區 刑事局今天接回55名國人
緬甸詐騙園區自今年2月起，陸續釋放園區內上千名各國民眾給泰國接收，我外交部、警政署等單位合作，由刑事局國際科負責，今天從泰國帶回55名國人，這55名國人於今天清晨分別搭乘長榮航空BR-206航班及中華航空CI-838航班自泰國曼谷返台，入境後先帶往刑事局偵訊。其中25名為通緝犯，刑事局人員於候機室內宣讀權益後上銬逮捕，偵訊後再依法解送歸案。
泰緬邊境上位於緬甸境內的詐騙集團拐騙人口時，會先將被害者騙到泰國境內再拐騙至緬甸的詐騙園區，類似案件層出不窮重挫泰國形象、衝擊泰國旅遊市場。泰國政府因此開始採取多項措施打擊緬甸境內的詐騙集團，包括中斷和泰國接壤的緬甸邊境部分地區的電力、網路和燃油供應，以打擊緬甸境內的詐騙集團。
今年2月19日，也有5名台灣人從緬甸苗瓦迪詐騙園區被釋出後交予泰國軍方，由刑事局、調查局人員陪同搭機返台，經人口販運被害人鑑別後移送檢方，其中1人因詐欺等案被通緝，已解送歸案。
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