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男毒駕撞康橋單車隊 彰警溯源逮獲藥頭收押禁見

中央社／ 彰化7日電

彰化縣蕭姓男子開車逆向衝撞康橋單車隊，導致7名學生受傷，彰化縣警察局北斗分局在其車內查獲疑依托咪酯（俗稱喪屍煙彈）及毒品施用器具，事後採集蕭男尿液及血液送驗，鑑驗結果均呈毒品陽性反應。（警方提供）中央社
彰化縣蕭姓男子開車逆向衝撞康橋單車隊，導致7名學生受傷，彰化縣警察局北斗分局在其車內查獲疑依托咪酯（俗稱喪屍煙彈）及毒品施用器具，事後採集蕭男尿液及血液送驗，鑑驗結果均呈毒品陽性反應。（警方提供）中央社
蕭姓男子涉毒駕衝撞康橋單車隊釀7名學生受傷，檢方聲押禁見獲准。彰化縣警察局北斗分局溯源逮獲陳姓藥頭，2日依毒品危害防制條例移送地檢署偵辦，法院裁定羈押禁見。

康橋國際學校舉辦單車環台成年禮活動，4月22日上午10時許車隊行經彰化縣埤頭鄉彰水路三段遭到蕭男駕駛自小客車逆向衝撞，造成7名學生及蕭男共8人受傷送醫，其中1名15歲男學生頭部大面積創傷，傷勢最為嚴重。

彰化縣警察局北斗分局今天發布新聞稿指出，案發後警方獲報趕抵現場，第一時間實施交通管制，並協助傷患送醫；員警勘查肇事車輛，於車內查獲疑似依托咪酯毒品（俗稱喪屍煙彈）及毒品施用器具，經調閱此車行車記錄器及路口監視器影像，發現蕭姓駕駛有行車不穩跡象，涉有毒駕情況。

北斗警分局報請台灣彰化地方檢察署指揮偵辦，於4月22日拘提蕭男到案，採集其尿液及血液緊急送驗，鑑驗結果均呈現毒品陽性反應，全案於隔天依公共危險、過失傷害等罪移送地檢署偵辦，並向台灣彰化地方法院聲押禁見獲准。

警方表示，事發後持續向上溯源追查蕭男毒品來源，發現陳姓男子涉為上游販毒者，經員警連日調查，鎖定陳男藏匿於員林市一帶，因此前往埋伏，最後在一處出租套房成功查緝陳男到案，5月2日依毒品危害防制條例移送彰化地檢署偵辦，彰化地院裁定羈押禁見。

北斗警分局長楊志源說，毒駕行為不僅構成交通違規，更牽涉毒品濫用與公共危安，對人民生命財產造成重大威脅，警分局將持續結合毒品、交通、偵查專責單位，全力查緝毒品，根絕毒品源頭，展現毒駕零容忍決心。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

毒品 毒駕

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