殺女友棄保潛逃 76行者召集人陳修將彰化落網

「七六行者」修復團隊召集人陳修將（中）虐打女友致死被判刑十年十月，棄保逃亡三三九天落網，昨解送地檢署發監執行。記者劉明岩／攝影 「七六行者」修復團隊召集人陳修將二○二一年虐打女友致死，被判刑十年十月定讞，他棄保潛逃後遭通緝，前晚被警方發現藏匿在彰化縣員林市，陳噴辣椒水拒捕，造成二名員警受傷，仍被優勢警力制伏，昨天解送彰化地檢署，發監執行。

四十四歲陳修將年輕時混黑道，經營賭場、應召站，還有槍砲等前科，出獄後在家人和妻子支持下重新做人，行善彌補過錯。

陳經營葬儀社，經常免費修復經濟弱勢者及無主的遺體，二○二一年四月太魯閣號重大出軌意外造成四十九人死亡，陳修將就號召全國逾百名遺體修復師為往生者修復遺體，全國關注，樹立陳公益形象。

二○二一年十月八日，陳修將與胡姓女友投宿彰化某汽車旅館，期間懷疑胡女與別人有染，將胡女打到腦出血、全身瘀青，十月十五日清晨二時許開車載胡女送醫，但急救無效，被依傷害、殺人罪嫌起訴，法院最終判刑十年十月定讞。

陳交保後，未在去年五月卅一日到案執行，棄保潛逃，彰化去年八月二日發布通緝，陳逃亡三三九天，前晚落網。

警方指出，陳修將逃亡期間都藏匿在中南部，警方日前接獲情資獲知他回員林，掌握他租屋處及交通工具，經派員監控，前晚七時四十分發現他走出租屋處，立即上前逮人。

陳修將企圖拒捕，拿出預藏辣椒水反抗，兩名員警緝捕過程中手部、臉部遭灼傷，警方並在他腰間搜出一把已上膛改造手槍及五十顆子彈。

陳母昨接獲通知趕到警局，陳見到老母親當場下跪，表示懺悔。警方偵詢後將陳依違反槍砲罪嫌移送及解送歸案，檢方發監執行，對陳修將拒捕另依妨害公務偵辦。

據了解，陳修將藏匿地點距離彰化地檢署不遠，陳修將逃亡期間，是否受到資助或者藏匿掩護，檢警進一步調查。