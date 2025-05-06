金額逾5萬元！部落惡霸二度毒駕又拒捕 警鐵腕連開「11張罰單」

新北市三鶯部落1名經常在部落滋事的陳姓男子，去年8月曾因毒駕騎機車被逮，仍不知悔改，前天再度涉嫌吸食安非他命後開車上路，為警攔查時拒檢，一路闖紅燈、逆向行駛逃逸，被捕後除相關刑責，三峽警分局也祭出鐵腕，針對他攔查不停連開危險駕駛、不服稽查取締、無照駕駛、闖紅燈及逆向共11張罰單，合計金額55200元。

這11張罰單，包括危險駕駛6000元、不服稽查且累犯30000元、無照駕駛12000元、2張闖紅燈各1800元、逆向駕駛600元，共計55200元，讓這名部落惡霸除面對公共危險、毒品及違反保護令等刑責之外，還要為自己的魯莽付出高額代價。

警方表示，前天中午陳男吸食毒品後，駕車左搖右晃遭熱心民眾檢舉疑似毒駕，派出所員警前往攔查時，陳男狂踩油門加速逃逸。員警以警用小電腦一查，發現車主竟是一名新北地檢署發布的傷害通緝犯，於是展開追捕，並向勤務中心請求支援。

陳男駕車一路自三峽隆恩街往樹林方向疾駛，員警尾隨近10分鐘，待支援警力陸續趕抵，最後在樹林大義路與柑園街2段口將車攔下，但陳男仍不配合下車，員警於是破窗開門將他逮捕。

據了解，陳男是三鶯部落內赫赫有名的惡霸，常惹是生非是派出所常客，打架鬥毆、吸毒、酒駕、破壞物品樣樣都來。去年8月他才毒駕被捕，逃逸過程中還與民眾機車發生車禍。不料4日凌晨，他疑似吸毒後開車衝撞部落護欄造成巨大聲響，並騷擾部落內的親戚，親戚為此聲請保護令，左鄰右舍都對他相當頭痛。

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