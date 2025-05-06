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影／藏彰檢眼下的員林最安全？陳修將被逮現場影片曝光

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

曾樹立良好公益形象的「76行者」修復團隊召集人陳修將，2021年10月間，因虐打女友致死被逮，被判刑10年10月定讞後，卻棄保潛逃被通緝，他則藏匿在彰檢所在地的員林市，前晚被警方緝捕時，以胡椒水拒捕，造成2名員警受傷，警詢後，今天移送地檢署，並發監執行。

陳修將年輕時混黑道，經營賭場、應召站，還有槍砲彈藥等前科被判刑，因父母不放棄，他出獄後，在家人和妻子支持下重新做人，妻子勸他行善彌補過錯，陳修將經營葬儀社，經常免費修復經濟弱勢者及無主的遺體，尤2021年4月太魯閣號重大出軌意外造成49人死亡，陳修將號召全國逾百名遺體修復師到場為往生者修復遺體，令國人印象深刻。

陳修將公益形象聲名起來後，懷疑胡姓女友與別人有染，2021年10月8日，兩人投宿彰化縣某汽車旅館，10月15日清晨2點多，陳開車將被打到被打到腦出血、全身瘀青的胡女就醫，經醫護人員急救無效，醫院報警處理，警詢後依傷害、殺人罪嫌將陳修將移送偵辦，經法院判刑10年10月定讞，並以30萬元交保候傳，陳男本應在去年5月31日到案執行，卻棄保潛逃，彰檢於同年8月2日發布通緝，在逃亡9個多月後，昨晚被警方緝獲。

彰化縣警局刑警大隊副大隊長張安進說，陳修將在逃亡期間，藏匿在中南部，警方日前接獲情資，獲知他回員林，警方握他的租屋處及交通工具，派員監控埋伏，昨天晚間7時40分，發現他走出租屋處，立即擁向前逮捕。不過，陳修將卻拿出預藏的胡椒水拒捕，在緝捕過程中，共有兩名員警手部、臉部遭灼傷，並在他腰間搜出一把已上膛的改造手槍及50顆子彈，警詢後，今天下午依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送彰化地方檢察署偵辦，並發監執行。

諷刺的是，陳修將被逮的地點，距離發布通緝的彰化地檢署不遠，至於陳修將逃亡期間，是否受到資助或者藏匿掩護，警方將進一步調查。

「76行者」修復團隊召集人陳修將因虐打女友致死被判刑10年10月定讞，卻棄保潛逃被通緝，卻藏匿在彰檢所在地的員林市，前晚被警方緝捕，今天移送地檢署，並發監執行。圖／警方提供
「76行者」修復團隊召集人陳修將因虐打女友致死被判刑10年10月定讞，卻棄保潛逃被通緝，卻藏匿在彰檢所在地的員林市，前晚被警方緝捕，今天移送地檢署，並發監執行。圖／警方提供
「76行者」修復團隊召集人陳修將因虐打女友致死被判刑10年10月定讞，卻棄保潛逃被通緝，卻藏匿在彰檢所在地的員林市，前晚被警方緝捕，今天移送地檢署，並發監執行。記者劉明岩／攝影
「76行者」修復團隊召集人陳修將因虐打女友致死被判刑10年10月定讞，卻棄保潛逃被通緝，卻藏匿在彰檢所在地的員林市，前晚被警方緝捕，今天移送地檢署，並發監執行。記者劉明岩／攝影
「76行者」修復團隊召集人陳修將因虐打女友致死被判刑10年10月定讞，卻棄保潛逃被通緝，卻藏匿在彰檢所在地的員林市，前晚被警方緝捕，今天移送地檢署，並發監執行。記者劉明岩／攝影
「76行者」修復團隊召集人陳修將因虐打女友致死被判刑10年10月定讞，卻棄保潛逃被通緝，卻藏匿在彰檢所在地的員林市，前晚被警方緝捕，今天移送地檢署，並發監執行。記者劉明岩／攝影
「76行者」修復團隊召集人陳修將因虐打女友致死被判刑10年10月定讞，卻棄保潛逃被通緝，卻藏匿在彰檢所在地的員林市，前晚被警方緝捕，今天移送地檢署，並發監執行。圖／警方提供
「76行者」修復團隊召集人陳修將因虐打女友致死被判刑10年10月定讞，卻棄保潛逃被通緝，卻藏匿在彰檢所在地的員林市，前晚被警方緝捕，今天移送地檢署，並發監執行。圖／警方提供

公益 女友 陳修將

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