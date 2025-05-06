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影／2男在車上呼呼大睡 北市警問「還好嗎？」...下一秒查獲毒品
陳姓男子開車行經林森北路與民權東路一段口，疑因太疲憊，跟右前座友人丁姓男子在車上睡著，巡邏員警經過認定怪異上前盤查，起初還以為是酒駕，搖下車窗發現車內有毒品和吸食器，立刻喝斥下車逮捕，警詢後依毒品罪嫌送辦。
中山警方日前凌晨巡邏發現，一輛車停在大馬路上一動也不動，上前查看，發現駕駛陳男（21歲）和右前座丁男（21歲）在車上熟睡不醒，拍車窗詢問「還好嗎？」，陳男這才搖下車窗回應。
員警盤查過程中，肉眼可見在車內的中控扶手內有毒品安非他命和吸食器，當場要求2人下車受檢並逮捕，他們供稱沒有吸毒，太累了才會睡著，但警方仍依程序要他們驗尿，並查扣毒品安非他命吸食器1組、安非他命3包、電子磅秤等物，警詢後依毒品罪移送法辦。
中山警方呼籲，毒品為犯罪之淵藪，嚴重危害社會治安與國民身心健康，毒品具成癮性及社會危害性，切勿追求一時的快感，踏上吸毒不歸路。市民如發現可疑人車或氣味，請立即撥打110向警方反映。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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