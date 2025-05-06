快訊

整理／114國中教育會考倒數10天！考試時程、各科重點一把抓

嘉義21歲女大生遭校車輾壓命危 肇事司機稱：沒看到

難獲多數支持？德國總理第一輪投票 梅爾茨得310票「未過半」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／2男在車上呼呼大睡 北市警問「還好嗎？」...下一秒查獲毒品

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

陳姓男子開車行經林森北路與民權東路一段口，疑因太疲憊，跟右前座友人丁姓男子在車上睡著，巡邏員警經過認定怪異上前盤查，起初還以為是酒駕，搖下車窗發現車內有毒品和吸食器，立刻喝斥下車逮捕，警詢後依毒品罪嫌送辦。

中山警方日前凌晨巡邏發現，一輛車停在大馬路上一動也不動，上前查看，發現駕駛陳男（21歲）和右前座丁男（21歲）在車上熟睡不醒，拍車窗詢問「還好嗎？」，陳男這才搖下車窗回應。

員警盤查過程中，肉眼可見在車內的中控扶手內有毒品安非他命和吸食器，當場要求2人下車受檢並逮捕，他們供稱沒有吸毒，太累了才會睡著，但警方仍依程序要他們驗尿，並查扣毒品安非他命吸食器1組、安非他命3包、電子磅秤等物，警詢後依毒品罪移送法辦。

中山警方呼籲，毒品為犯罪之淵藪，嚴重危害社會治安與國民身心健康，毒品具成癮性及社會危害性，切勿追求一時的快感，踏上吸毒不歸路。市民如發現可疑人車或氣味，請立即撥打110向警方反映。

中山警方關心停在大馬路上的車輛，駕駛跟右前座有人呼呼大睡，盤查後在車內查獲毒品安非他命。記者翁至成／翻攝 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
中山警方關心停在大馬路上的車輛，駕駛跟右前座有人呼呼大睡，盤查後在車內查獲毒品安非他命。記者翁至成／翻攝 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
中山警方關心停在大馬路上的車輛，駕駛跟右前座有人呼呼大睡，盤查後在車內查獲毒品安非他命。記者翁至成／翻攝 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
中山警方關心停在大馬路上的車輛，駕駛跟右前座有人呼呼大睡，盤查後在車內查獲毒品安非他命。記者翁至成／翻攝 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
中山警方關心停在大馬路上的車輛，駕駛跟右前座有人呼呼大睡，盤查後在車內查獲毒品安非他命。記者翁至成／翻攝 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
中山警方關心停在大馬路上的車輛，駕駛跟右前座有人呼呼大睡，盤查後在車內查獲毒品安非他命。記者翁至成／翻攝 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

吸毒 安非他命 毒品

延伸閱讀

赴學校及團膳業者稽查肉品 北市教育局：違反規定可立即終止契約

北市路燈PFI委外案工會反彈 議會提案通過不得影響勞權

三鶯部落惡霸二度毒駕 三峽警追捕10分鐘破窗逮人

影／毒犯買2萬顆感冒藥煉毒 擁槍流竄台中、苗栗終落網

相關新聞

二度毒駕又拒捕...部落惡霸慘了 警鐵腕連開「11張罰單」

新北市三鶯部落1名經常在部落滋事的陳姓男子，去年8月曾因毒駕騎機車被逮，仍不知悔改，前天再度涉嫌吸食安非他命後開車上路，...

影／藏彰檢眼下的員林最安全？陳修將被逮現場影片曝光

曾樹立良好公益形象的「76行者」修復團隊召集人陳修將，2021年10月間，因虐打女友致死被逮，被判刑10年10月定讞後，...

影／2男在車上呼呼大睡 北市警問「還好嗎？」...下一秒查獲毒品

陳姓男子開車行經林森北路與民權東路一段口，疑因太疲憊，跟右前座友人丁姓男子在車上睡著，巡邏員警經過認定怪異上前盤查，起初...

三鶯部落惡霸二度毒駕 三峽警追捕10分鐘破窗逮人

新北市三鶯部落1名27歲陳姓男子，遊手好閒不務正業，常惹事生非是部落惡霸，也是派出所常客，去年8月便曾因毒駕騎機車遭警攔...

影／喪屍菸彈販毒集團瓦解 高雄警查捕幕後金主

高雄市警方查緝含有依托咪酯的「喪屍菸彈」，溯源追查幕後指使者，發現李姓男子涉嫌指揮集團成員，透過微信通訊販毒，查扣成批菸...

影／毒犯買2萬顆感冒藥煉毒 擁槍流竄台中、苗栗終落網

苗栗縣張姓男子在去年間出資找來楊姓煉毒師，收購2萬顆感冒藥後，在台中、苗栗等地租賃民宅提煉安非他命，檢警去年中收網，帶回...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。