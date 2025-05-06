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三鶯部落惡霸二度毒駕 三峽警追捕10分鐘破窗逮人

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市三鶯部落1名27歲陳姓男子，遊手好閒不務正業，常惹事生非是部落惡霸，也是派出所常客，去年8月便曾因毒駕騎機車遭警攔查逮捕。前天他涉嫌再度吸食安非他命後開車上路，為警攔查時還拒檢逃逸，最後遭支援警力團團包圍破窗逮人，再也無法囂張。

警方查出，陳男不僅為傷害通緝犯，還在他座車上起出安非他命吸食器，詢後依涉犯公共危險、違反毒品條例及保護令等罪送辦，傷害部分則解送地檢署歸案。

前天中午，陳男吸食毒品後，駕車左搖右晃遭熱心民眾檢舉疑似毒駕，三峽警分局北大派出所員警前往攔查時，陳男竟狂踩油門加速逃逸。員警以警用小電腦一查，發現車主竟是一名新北地檢署發布的傷害通緝犯，於是展開追捕，並向勤務中心請求支援。

陳男駕車一路自三峽隆恩街往樹林方向疾駛，員警尾隨近10分鐘，待支援警力陸續趕抵，最後在樹林大義路與柑園街2段口將車攔下，但陳男仍做困獸之鬥，不打算配合下車，員警於是使用車窗擊破器，破窗開門將他逮捕。

據了解，陳男是三鶯部落內赫赫有名的惡霸，常惹是生非是派出所常客，打架鬥毆、吸毒、酒駕、破壞物品樣樣都來。去年8月他才毒駕被捕，逃逸過程中還與民眾機車發生車禍。不料4日凌晨，他疑似吸毒後開車衝撞部落護欄造成巨大聲響，並騷擾部落內的親戚，親戚為此聲請保護令，左鄰右舍都對他相當頭痛。

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新北市三鶯部落1名27歲陳姓男子，常惹事生非是部落惡霸，也是派出所常客，前天他涉嫌再度毒駕上路還拒檢逃逸，最後遭警破窗逮人。記者蔣永佑／翻攝
新北市三鶯部落1名27歲陳姓男子，常惹事生非是部落惡霸，也是派出所常客，前天他涉嫌再度毒駕上路還拒檢逃逸，最後遭警破窗逮人。記者蔣永佑／翻攝
新北市三鶯部落1名27歲陳姓男子，常惹事生非是部落惡霸，也是派出所常客，前天他涉嫌再度毒駕上路還拒檢逃逸，最後遭警破窗逮人。記者蔣永佑／翻攝
新北市三鶯部落1名27歲陳姓男子，常惹事生非是部落惡霸，也是派出所常客，前天他涉嫌再度毒駕上路還拒檢逃逸，最後遭警破窗逮人。記者蔣永佑／翻攝

毒駕 親戚

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