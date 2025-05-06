影／喪屍菸彈販毒集團瓦解 高雄警查捕幕後金主
高雄市警方查緝含有依托咪酯的「喪屍菸彈」，溯源追查幕後指使者，發現李姓男子涉嫌指揮集團成員，透過微信通訊販毒，查扣成批菸油及菸彈材料，將李男等10名男女移送法辦，全經檢方聲押聲押獲准。
高雄市刑警大隊偵六隊接獲檢舉，得悉有販毒集團，利用微信通訊軟體打廣告，報請橋頭地檢署檢察官陳俊宏指揮偵辦。
1月中旬，警方跟監集團送貨員，在鳳山區某停車場交班，立即衝上圍捕，逮捕黃姓（23歲）、劉姓（22歲）2男子，自車內搜出喪屍菸彈，便展開連續4波溯源行動，查獲集團控機手、補貨員、收帳人員等6男1女後，其中1人已因案入監。
警方追查幕後指使者，4月12日才在三民區建國二路高雄火車站附近，拘捕幕後金主李姓男子（29歲），共查扣依托咪酯菸油9罐、菸彈51顆、毒品咖啡包和K他命，以及成批菸彈材料。據悉，李以前也涉及毒品案。全案警警方依違反毒品危害防制條例、組織犯罪條例移送橋檢，涉案10人都聲押獲准。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言