影／喪屍菸彈販毒集團瓦解 高雄警查捕幕後金主

高雄市警方查緝含有依托咪酯的「喪屍菸彈」，溯源追查幕後指使者，發現李姓男子涉嫌指揮集團成員，透過微信通訊販毒，查扣成批菸油及菸彈材料，將李男等10名男女移送法辦，全經檢方聲押聲押獲准。

高雄市刑警大隊偵六隊接獲檢舉，得悉有販毒集團，利用微信通訊軟體打廣告，報請橋頭地檢署檢察官陳俊宏指揮偵辦。

1月中旬，警方跟監集團送貨員，在鳳山區某停車場交班，立即衝上圍捕，逮捕黃姓（23歲）、劉姓（22歲）2男子，自車內搜出喪屍菸彈，便展開連續4波溯源行動，查獲集團控機手、補貨員、收帳人員等6男1女後，其中1人已因案入監。

警方追查幕後指使者，4月12日才在三民區建國二路高雄火車站附近，拘捕幕後金主李姓男子（29歲），共查扣依托咪酯菸油9罐、菸彈51顆、毒品咖啡包和K他命，以及成批菸彈材料。據悉，李以前也涉及毒品案。全案警警方依違反毒品危害防制條例、組織犯罪條例移送橋檢，涉案10人都聲押獲准。