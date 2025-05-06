快訊

台幣匯價開盤後升破30元又拉回 今日再度上演30元關卡保衛戰

想減肥卻「不吃早餐」是大忌 專家建議3個無負擔飲食原則

抓到了！涉打死女友棄保潛逃近兩年 76行者前總召陳修將員林市落網

聽新聞
0:00 / 0:00

影／毒犯買2萬顆感冒藥煉毒 擁槍流竄台中、苗栗終落網

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

苗栗縣張姓男子在去年間出資找來楊姓煉毒師，收購2萬顆感冒藥後，在台中、苗栗等地租賃民宅提煉安非他命，檢警去年中收網，帶回張等三人，查扣市價約40萬元的毒品，以及改造長短槍、子彈等贓證物，檢方訊問後命張交保，楊、林涉另案送執行，近日偵結起訴。

刑事局中打四隊在去年初獲報，有不法集團大量蒐購感冒藥後，提煉安非他命，全案報警台中地檢署檢察官王靖夫指揮後，與台中豐原、大雅、東勢、苗栗通霄警分局等單位合辦，去年6月間在台中大雅一間民宅收網，帶回涉案楊男（33歲），查扣安非他命203公克及製毒器具、原料一批，毒品市價約40萬元。

另前往苗栗縣通霄的民宅搜索，查到藏在民宅內的改造MP9衝鋒槍1把、金牛座手槍1把、霰彈50發、子彈78發、槍管2支等證物，另循線查獲林男（42歲）、張男（48歲）查緝到案。

經查，張姓男子出資找來楊姓煉毒師、林姓男子等人，收購2萬顆感冒藥後，在台中、苗栗等地租賃民宅，充當製毒工廠，以「紅磷法」提煉安非他命，因擔心遭檢警查緝，每兩周就會轉換地點，其中楊男落網的大雅民宅，還是跟友人商借的，檢警上門時，楊男友人詫異，房子已成煉毒工廠。

全案警詢後依毒品、槍砲等罪，分別移送台中、苗栗地檢署，檢方訊問後，命張以1萬元交保，其餘二人因另涉他案，解送執行，台中地檢署近日已依毒品罪起訴三人。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

苗栗縣張姓金主出資找人收購感冒藥，提煉安非他命，檢警收網帶回3人，查扣涉案毒品、槍彈等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
苗栗縣張姓金主出資找人收購感冒藥，提煉安非他命，檢警收網帶回3人，查扣涉案毒品、槍彈等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
苗栗縣張姓金主出資找人收購感冒藥，提煉安非他命，檢警收網帶回3人，查扣涉案毒品、槍彈等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
苗栗縣張姓金主出資找人收購感冒藥，提煉安非他命，檢警收網帶回3人，查扣涉案毒品、槍彈等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
苗栗縣張姓金主出資找人收購感冒藥，提煉安非他命，檢警收網帶回3人，查扣涉案毒品、槍彈等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
苗栗縣張姓金主出資找人收購感冒藥，提煉安非他命，檢警收網帶回3人，查扣涉案毒品、槍彈等贓證物。記者陳宏睿／翻攝

安非他命 感冒 毒品

延伸閱讀

苗栗頭份「供桌迎媽祖」拚創意 客委會盼傳承節慶

與男友吵架 桃園母餵未滿6個月女兒毒品…檢警送辦求刑12年

桃園狠母和男友吵架 竟「餵女嬰安非他命」遭求刑12年

離譜！苗栗後龍新港三路1.5公里竟有三種速限 縣府承諾研議

相關新聞

影／毒犯買2萬顆感冒藥煉毒 擁槍流竄台中、苗栗終落網

苗栗縣張姓男子在去年間出資找來楊姓煉毒師，收購2萬顆感冒藥後，在台中、苗栗等地租賃民宅提煉安非他命，檢警去年中收網，帶回...

與男友吵架 桃園母餵未滿6個月女兒毒品…檢警送辦求刑12年

桃園許女去年底涉嫌餵食毒品給僅6個月大的女兒，桃檢審酌許女僅因情緒控管失當就對女嬰強行餵毒，依殺人未遂、毒品危害防制條例...

新莊民宅頂樓開設大麻農場 警逮2人「在公園起獲30株大麻」

新北市31歲陳男與26歲曾男在新莊區公寓屋內種植大麻，警方接獲報案該戶出入人員複雜並飄散異味，前往查緝當場查獲種植大麻相...

仁德交流道前傳槍響！警為逮車手「遭撞飛」 開5槍制止逮1車4人

詐騙集團一車4人今下午原要在台南永康面交，但警方早已掌握情資展開圍捕，先抓到一名簡姓車手後，其餘3人隨即開車逃逸，警方發...

曾在菲律賓涉7口滅門血案！牛埔幫大老齊惠生病逝 家屬今辦告別式

牛埔幫大老齊惠生上月12日多重器官衰竭病逝，享壽81歲，曾在菲律賓涉犯陳家7口滅門血案。家屬今於台北市懷愛館舉行告別式，...

求金雞也沒用 苗警打詐溯源查獲涉嫌販毒案

詐騙集團在苗栗市租屋請來紫南宮金雞供奉，以租車行掩護涉嫌販毒，警方循線日前攻堅查獲7人、90餘包毒品咖啡包，全案依毒品危...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。