影／毒犯買2萬顆感冒藥煉毒 擁槍流竄台中、苗栗終落網

苗栗縣張姓男子在去年間出資找來楊姓煉毒師，收購2萬顆感冒藥後，在台中、苗栗等地租賃民宅提煉安非他命，檢警去年中收網，帶回張等三人，查扣市價約40萬元的毒品，以及改造長短槍、子彈等贓證物，檢方訊問後命張交保，楊、林涉另案送執行，近日偵結起訴。

刑事局中打四隊在去年初獲報，有不法集團大量蒐購感冒藥後，提煉安非他命，全案報警台中地檢署檢察官王靖夫指揮後，與台中豐原、大雅、東勢、苗栗通霄警分局等單位合辦，去年6月間在台中大雅一間民宅收網，帶回涉案楊男（33歲），查扣安非他命203公克及製毒器具、原料一批，毒品市價約40萬元。

另前往苗栗縣通霄的民宅搜索，查到藏在民宅內的改造MP9衝鋒槍1把、金牛座手槍1把、霰彈50發、子彈78發、槍管2支等證物，另循線查獲林男（42歲）、張男（48歲）查緝到案。

經查，張姓男子出資找來楊姓煉毒師、林姓男子等人，收購2萬顆感冒藥後，在台中、苗栗等地租賃民宅，充當製毒工廠，以「紅磷法」提煉安非他命，因擔心遭檢警查緝，每兩周就會轉換地點，其中楊男落網的大雅民宅，還是跟友人商借的，檢警上門時，楊男友人詫異，房子已成煉毒工廠。

全案警詢後依毒品、槍砲等罪，分別移送台中、苗栗地檢署，檢方訊問後，命張以1萬元交保，其餘二人因另涉他案，解送執行，台中地檢署近日已依毒品罪起訴三人。