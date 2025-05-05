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與男友吵架 桃園母餵未滿6個月女兒毒品…檢警送辦求刑12年

中央社／ 桃園5日電

桃園許女去年底涉嫌餵食毒品給僅6個月大的女兒，桃檢審酌許女僅因情緒控管失當就對女嬰強行餵毒，依殺人未遂、毒品危害防制條例等罪嫌偵結起訴，建請法院從重量處12年徒刑。

桃園地方檢察署今天發布新聞稿表示，113年12月23日間接獲桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心、桃園市警局婦幼警察隊通報，有不足6個月大女嬰在林口長庚醫院接受治療，竟在尿液檢出甲基安非他命高達46910ng/mL、安非他命9860ng/mL，立即介入由檢察官指揮偵辦。

桃檢也指揮警方地毯式勘查被害人住處，追查女嬰體內存有高濃度甲基安非他命原因及有無相關毒物，並向醫院調取女嬰病歷及相關檢驗報告，發覺女嬰母親許女犯罪嫌疑重大，於114年1月4日傳喚許女到案訊問後，向法院聲請羈押禁見獲准。

桃檢說，檢警追查發現， 許女於113年12月9日晚間與男友爭吵，當下欲帶同女嬰共赴黃泉，並強行灌入含有甲基安非他命的液體至女嬰口內，導致女嬰受有腦病變等傷害。

事後許女自行將女嬰送往林口長庚醫院救治，院方在女嬰尿液驗出毒物反應才揭發案情。

桃檢表示，婦幼組檢察官陳羿如指揮桃園市警局中壢分局偵辦案件，認許女涉犯兒童及少年福利與權益保障法、刑法及毒品危害防制條例等罪嫌近日偵結起訴。審酌許女身為女嬰唯一照顧者，未善盡保護之責，建請法院從重量處有期徒刑12年，目前女嬰已由家防中心安置中，並定期就醫回診治療，盡力回復女嬰健康及生活。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

桃園地檢署。圖／聯合報系資料照片
桃園地檢署。圖／聯合報系資料照片

安非他命 桃園 毒品

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