新莊民宅頂樓開設大麻農場 警逮2人「在公園起獲30株大麻」

新北市31歲陳男與26歲曾男在新莊區公寓屋內種植大麻，警方接獲報案該戶出入人員複雜並飄散異味，前往查緝當場查獲種植大麻相關器具，2人見事跡敗露帶警方在附近公園起獲丟棄的30株大麻，詢後將2人依毒品罪嫌送辦，警方將追溯大麻來源。

據了解，新莊警方上月28日接獲民眾報案，指出民安西路一處民宅時常傳出異味，且出入人員複雜。新莊分局光華所所長李政融本月1日率警員前往調查蒐證，取得該屋租客31歲陳男及26歲曾男同意後進入搜索，當場查獲種植大麻相關器具，大麻葉1片等證物。

陳男見已無法狡辯，於是帶同警方前往附近公園起出丟棄的30株活體大麻株，陳男供稱因懷疑遭檢舉，於是將種植的大麻丟到公園意圖毀屍滅跡，不料還是被警方查獲，辯稱種植的大麻是要自用，但警方對陳男供詞存疑，詢後將陳男、曾男2人依毒品罪嫌送辦，並將持續追查大麻來源。

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