仁德交流道前傳槍響！警為逮車手「遭撞飛」 開5槍制止逮1車4人

詐騙集團一車4人今下午原要在台南永康面交，但警方早已掌握情資展開圍捕，先抓到一名簡姓車手後，其餘3人隨即開車逃逸，警方發布圍捕，孰料，車手竟在國道1號仁德交流道口前衝撞巡邏車，過程中也造成2名員警及2位民眾受傷，警方隨即開5槍制止，逮獲2男1女，全案目前正進一步調查釐清中。

據了解，永康警方日前接獲情資，有詐騙集團車手今將在轄內中華路面交，警方隨即佈線埋伏，當車手出現後上前圍捕，先逮獲一名簡姓車手後，另3名同夥發現情況不對，駕車往南逃逸，永康警方也趕緊發布攔截圍捕。

車手團一路往南開到國1仁德交流道口附近時，因車流量大，警方先朝車手團的車輛連開5槍制止，但車手見警車、巡邏機車竟未減速直接衝撞，其中一名員警一度遭車輛撞飛側翻在一旁車輛引擎蓋上，車內3名車手則趁亂逃逸，過程中造成2名民眾擦傷、2名員警擦傷，所幸並無大礙。

警方擴大圍捕，最後在東區中華東路逮獲2名林姓男子及1名楊姓女子，並在車內起獲毒品，全案目前仍進一步調查釐清，後續將依詐欺、毒品危害防制條例、妨礙公務、公共危險罪等罪嫌送辦。

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