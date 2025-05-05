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曾在菲律賓涉7口滅門血案！牛埔幫大老齊惠生病逝 家屬今辦告別式

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

牛埔幫大老齊惠生上月12日多重器官衰竭病逝，享壽81歲，曾在菲律賓涉犯陳家7口滅門血案。家屬今於台北市懷愛館舉行告別式，警方出動50餘名警力蒐證及維持秩序，包括北市議會副議長葉林傳等約150人參加，現場未有脫序行為。

據調查，齊惠生因槍殺案件被通緝，1980年代偷渡菲律賓定居，1985年被控夥同竹聯幫「冷面殺手」劉煥榮、胞弟齊麗生、齊瑞生及竹聯幫忠堂堂主董桂森、董桂均兄弟、信堂堂主游大為、大哥邱文欽，協持在台經商負債逃往菲國的陳正昌、陳南光兄弟謀財，殺害陳家7人。

齊惠生逃至日本落網，1986年被押解返台，1992年依殺人罪判處無期徒刑確定。齊假釋出獄，又涉對工地暴力討債、與日本山口組經營網路賭博等案，後來身體狀況不佳，逐漸淡出江湖。

牛埔幫大老齊惠生病逝，家屬今於台北市懷愛館舉行告別式，警方出動50餘名警力蒐證及維持秩序。記者李奕昕／翻攝
牛埔幫大老齊惠生病逝，家屬今於台北市懷愛館舉行告別式，警方出動50餘名警力蒐證及維持秩序。記者李奕昕／翻攝
牛埔幫大老齊惠生病逝，家屬今於台北市懷愛館舉行告別式，警方出動50餘名警力蒐證及維持秩序。記者李奕昕／翻攝
牛埔幫大老齊惠生病逝，家屬今於台北市懷愛館舉行告別式，警方出動50餘名警力蒐證及維持秩序。記者李奕昕／翻攝
牛埔幫大老齊惠生病逝，家屬今於台北市懷愛館舉行告別式，警方出動50餘名警力蒐證及維持秩序。記者李奕昕／翻攝
牛埔幫大老齊惠生病逝，家屬今於台北市懷愛館舉行告別式，警方出動50餘名警力蒐證及維持秩序。記者李奕昕／翻攝
牛埔幫大老齊惠生病逝，家屬今於台北市懷愛館舉行告別式，警方出動50餘名警力蒐證及維持秩序。記者李奕昕／翻攝
牛埔幫大老齊惠生病逝，家屬今於台北市懷愛館舉行告別式，警方出動50餘名警力蒐證及維持秩序。記者李奕昕／翻攝

北市 日本 竹聯幫 菲律賓 賭博

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