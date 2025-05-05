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求金雞也沒用 苗警打詐溯源查獲涉嫌販毒案

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

詐騙集團在苗栗市租屋請來紫南宮金雞供奉，以租車行掩護涉嫌販毒，警方循線日前攻堅查獲7人、90餘包毒品咖啡包，全案依毒品危害防制條例、加重詐欺及洗錢防制法等罪嫌進一步偵辦中。

苗栗警察分局3個多月前偵辦虛擬貨幣詐欺案，逮捕面交車手，溯源查出詐騙集團在苗栗市租屋，以租車行掩護犯罪，報請苗栗地檢署檢察官彭郁清指揮，苗栗分局會同苗栗縣警察局刑警大隊，及彰化縣警察局刑警大隊共組專案小組，上月24日攻堅破獲。

專案小組查獲莊姓男子（28歲）、鄭姓男子（25歲）、陳姓男子（22歲）等7人，現場查扣90餘包毒品咖啡包90餘包、及毒品封口機、點鈔機、2萬餘元現金，訊後依組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例、加重詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送苗栗地檢署，檢察官聲押莊、鄭、陳3人，法官裁准，其餘4人限制住居或請回。

辦案人員搜索過程，發現詐騙集團還從紫南宮請來金雞求財，卻沒有準備茶水及生米供奉，金雞也不會保佑犯罪，賊星該敗一網成擒，苗栗分局呼籲，毒品犯罪不僅危害個人殃及社會，詐欺犯更嚴重損害民眾的財產安全，愛惜生命請遠離毒品，警方將針對毒品、詐欺案件積極嚴查、斷根溯源，淨化社會治安。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方打詐溯源，日前循線攻堅詐騙集團在苗栗市據點，查獲7人、90餘包毒品咖啡包，詐騙集團請來金雞求財也不保佑犯罪。圖／苗栗警察分局提供
警方打詐溯源，日前循線攻堅詐騙集團在苗栗市據點，查獲7人、90餘包毒品咖啡包，詐騙集團請來金雞求財也不保佑犯罪。圖／苗栗警察分局提供
警方打詐溯源，日前循線攻堅詐騙集團在苗栗市據點，查獲7人、90餘包毒品咖啡包，詐騙集團請來金雞求財也不保佑犯罪。圖／苗栗警察分局提供
警方打詐溯源，日前循線攻堅詐騙集團在苗栗市據點，查獲7人、90餘包毒品咖啡包，詐騙集團請來金雞求財也不保佑犯罪。圖／苗栗警察分局提供

毒品 詐欺 詐騙集團

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