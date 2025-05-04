半月犯案9起！新北男半夜變裝潛入商店 抱走整台收銀機

新北市林口區近日發生多起店家遭竊案，竊嫌不但竊取現金，並闖入店家宿舍竊取筆電，還將收銀機整台抱走，逃逸過程中還竊取車牌及變裝企圖躲避查緝。林口警調閱監視器鎖定48歲詹男涉案，1日傍晚將詹男逮捕，詢後依竊盜、毒品罪嫌送辦。

據了解，48歲詹男有竊盜、毒品前科，因無業缺錢買毒，上月（4月）18日及本月1日分別潛入新北市林口區多家商店，偷走收銀機、現金、羽絨外套，還闖入其中1間火鍋內宿舍偷走筆電。詹男為躲避查緝，犯案前皆竊取車牌懸掛在機車上，犯案得手後還特地變裝、遮蔽車牌意圖混淆警方偵辦。

林口警獲報展開追查，擴大調閱監視器鎖定詹男涉有重嫌，1日下午5時許持搜索票及拘票前往詹男住處查緝，起出作案工具、筆電、車牌、贓款、遭竊電視機上盒及安非他命吸食器。警方清查發現詹男一共涉及林口地區4起竊案，以及桃園、新北其他地區5起竊案，詢後依竊盜及毒品罪嫌送辦。

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