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中和旅館驚傳命案！女友返回房間見44歲男陳屍沙發 手上還有針筒

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市中和區1間旅館驚傳命案。38歲陳女前天（2日）清晨6時許報案表示44歲曾姓男友趴在桌上無意識。救護人員到場後發現曾男已無呼吸心跳，經AED急救無效宣告死亡。警方在房內查獲海洛因及針筒等物品，懷疑曾男是毒品施用過量死亡。

據了解，中和警方前天（2日）凌晨6時許接獲陳姓女子報案表示，44歲男友曾男坐於旅館房內沙發、上半身俯趴於桌上，經叫喚多次均無反應疑似無呼吸心跳。救護人員到場後使用AED急救無效宣告曾男死亡。

警方立即封鎖現場採證，發現曾男身體無外傷，房間也無遭破壞侵入跡象，但在現場發現海洛因、安非他命、電子磅秤等物品，曾男手臂也發現有注射針筒。警方調閱監視器發現，曾男與陳女開房入住期間，曾男曾將陳女載至外處後即自行開車返回，當陳女再次返回時，便發現曾男死亡，期間除曾男與陳女外無他人出入。初步排除外力介入，曾男確切死因仍檢察官相驗釐清。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方在房內發現海洛因、安非他命及針筒等物品。記者黃子騰／翻攝 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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中和 命案 死亡 海洛因 男友

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