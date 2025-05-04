快訊

昨就診今「未應門」屍僵…二線四星勤指中心主任猝逝 保一總隊：震驚惋惜

天殘今舉行告別式 緋聞男友賀瓏現身悼念、全程不發一語

隔63年再處極刑！以色列擬起訴22哈瑪斯成員 傳絞刑伺候

聽新聞
0:00 / 0:00

為1萬元債務 21歲男擄人載到山區毆打下山被逮

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮21歲馬姓男子，疑似不滿37歲梁姓男子欠錢未還，夥同3人開廂型車，於國風街強行將梁男押上車，載到秀林鄉山區毆打，要求親友匯款償還1萬元債務，被害人臉部、身體及雙腳有多處瘀青挫傷。警方獲報在濟慈路成功攔截車輛救人，並逮捕馬姓主嫌，另3人正全力追查到案。

警方指出，昨天上午11時許，梁姓男子疑似與他人有債務糾紛，在花蓮市區被4名男子押到箱型車上，載到山區毆打拘禁。警方獲報後立即成立專案小組並啟動圍捕，調閱監視器鎖定犯案車輛，在案發5小時內，攔查該輛廂型車，順利解救被害人。

據了解，梁男因1萬元債務糾紛，與馬男發生爭執，馬男氣不過，竟夥同另外三人擄人，持續對梁男暴力毆打，直到親友匯款才暫停施暴。

警方當場逮捕涉嫌人馬姓男子，同時查獲查獲高爾夫球桿1支、鋁製球棒2支、鐮刀2把、鐵鎚1把、球棒2支、藍波刀1把以及安非他命6包等證物。

警方表示，全案因涉嫌妨害自由傷害、妨害秩序及毒品危害防制條例等罪嫌，移送花蓮地檢署偵辦。另在逃3人，現已掌握身分，將積極追查。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

警方當場逮捕涉嫌人馬姓男子，同時查獲查獲高爾夫球桿1支、鋁製球棒2支、鐮刀2把、鐵鎚1把、球棒2支、藍波刀1把以及安非他命6包等證物。圖／警方提供
警方當場逮捕涉嫌人馬姓男子，同時查獲查獲高爾夫球桿1支、鋁製球棒2支、鐮刀2把、鐵鎚1把、球棒2支、藍波刀1把以及安非他命6包等證物。圖／警方提供
馬姓男子疑似不滿梁姓男子欠錢未還，夥同3人開廂型車，於國風街強行將梁男押上車，載到秀林鄉山區毆打，下山後被警方逮捕。圖／警方提供
馬姓男子疑似不滿梁姓男子欠錢未還，夥同3人開廂型車，於國風街強行將梁男押上車，載到秀林鄉山區毆打，下山後被警方逮捕。圖／警方提供
馬男因不滿梁男欠1萬元不還，夥同另外三人擄人，持續對梁男暴力毆打，後遭警方逮捕。圖／警方提供
馬男因不滿梁男欠1萬元不還，夥同另外三人擄人，持續對梁男暴力毆打，後遭警方逮捕。圖／警方提供

毒品 花蓮

延伸閱讀

午後雷陣雨來了！14縣市大雨特報 恐下到晚上

雨神long stay！一周連兩波鋒面襲台 這地區氣溫恐飆破35度

本周鋒面接力雷陣雨多 周二周三下最大北部周五高溫33度

屏東等4縣市豪大雨特報 注意雷擊及強陣風

相關新聞

新北男半夜變裝潛入商店 抱走整台收銀機半月犯案9起

新北市林口區近日發生多起店家遭竊案，竊嫌不但竊取現金，並闖入店家宿舍竊取筆電，還將收銀機整台抱走，逃逸過程中還竊取車牌及...

中和旅館驚傳命案！女友返回房間見44歲男陳屍沙發 手上還有針筒

新北市中和區1間旅館驚傳命案。38歲陳女前天（2日）清晨6時許報案表示44歲曾姓男友趴在桌上無意識。救護人員到場後發現曾...

為1萬元債務 21歲男擄人載到山區毆打下山被逮

花蓮21歲馬姓男子，疑似不滿37歲梁姓男子欠錢未還，夥同3人開廂型車，於國風街強行將梁男押上車，載到秀林鄉山區毆打，要求...

影／礁溪員警大外割逮車手太帥 民眾保住15萬還能領5萬獎金

宜蘭礁溪警分局針對警示帳戶查訪潛在被害人，發現有民眾今年3月曾因「投資股票」交付款項20萬元，民眾被告知受騙並願意配合警...

土製長槍借人趕猴 遭判2年7月

台中楊姓泰雅族男子因打獵獲許可持有一把土製長槍，他因愛犬被阮姓移工放的陷阱誤傷，就出借該槍給阮用來驅趕猴子，警方追查失聯...

「拿包裹賺外快」軍人運毒重判

宜蘭劉姓男子從軍服志願役士兵，去年十二月某日凌晨，受網友慫恿「事成有好處」，受託到桃園龜山公園領取包裹，送到指定地點。劉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。