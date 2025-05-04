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影／礁溪員警大外割逮車手太帥 民眾保住15萬還能領5萬獎金

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭礁溪警分局針對警示帳戶查訪潛在被害人，發現有民眾今年3月曾因「投資股票」交付款項20萬元，民眾被告知受騙並願意配合警方辦案，日前與車手約面交15萬元時，埋伏員警施展「大外割」絆倒車手，成功逮人，被害民眾不但保住15萬元，還能領取百斬計畫5萬元獎金。

礁溪警分局表示，他們根據勾稽調查警示帳戶，發現有位民眾曾在3月份轉匯款項到該警示帳戶，疑似被騙，員警上門查訪時，民眾說是朋友分享股票投資群組加入，給予假投資網址，依歹徒指示交付款項購買股票，直至警方說明後，他才驚覺受騙，損失20萬元，願意配合警方一起聯手抓人。

被害人與詐騙集團仍保持聯繫，礁溪分局成立專案小組透過被害人與詐騙集團約定，5月2日中午約在宜蘭轉運站一處超商面交，3名員警早已埋伏在場，監視畫面發現身穿藍上衣被害人假裝沒事，先藉故與車手聊天周旋，待時機成熟，一名身材壯碩員警衝上前，施展大外割把人絆倒在地，另2名員警協助逮人上銬，動作迅速，讓人不禁大讚「太帥了」。

當場不但查扣攔阻面交現金15萬元、手機1支、第二級毒品安非他命1包、吸食器1組等證物，全案依違反詐欺罪及毒品危害防制條例等罪嫌，移請宜蘭地檢署偵辦，後續將溯源追查詐團共犯及毒品來源。

礁溪警方表示，警政署4月1日起實施「百斬計畫獎5萬」專案，鼓勵民眾從「被動防衛」變成「主動出擊」，向警方檢舉詐欺案件，由警方成功拘捕犯嫌移送地檢署偵辦，經審核通過可獲5萬元檢舉獎金，全國名額只有100件，檢舉時可透過165打詐儀表板https://165dashboard.tw「百斬行動檢舉車手專區」，填報檢舉線索情資。

礁溪警分局調查警示帳戶發現有民眾遭詐騙，被害人前天與車手約面交時，埋伏員警施展「大外割」絆倒車手，成功逮人，被害民眾不但保住15萬元，還能領取5萬元獎金。圖／警方提供
礁溪警分局調查警示帳戶發現有民眾遭詐騙，被害人前天與車手約面交時，埋伏員警施展「大外割」絆倒車手，成功逮人，被害民眾不但保住15萬元，還能領取5萬元獎金。圖／警方提供
宜蘭礁溪警分局調查警示帳戶發現有民眾遭詐騙，被害人前天與車手約面交時，埋伏員警施展「大外割」絆倒車手，成功逮人，被害民眾不但保住15萬元，還能領取5萬元獎金。圖／警方提供
宜蘭礁溪警分局調查警示帳戶發現有民眾遭詐騙，被害人前天與車手約面交時，埋伏員警施展「大外割」絆倒車手，成功逮人，被害民眾不但保住15萬元，還能領取5萬元獎金。圖／警方提供
礁溪警分局調查警示帳戶發現有民眾遭詐騙，被害人前天與車手約面交時，埋伏員警施展「大外割」絆倒車手，成功逮人，被害民眾不但保住15萬元，還能領取5萬元獎金。圖／警方提供
礁溪警分局調查警示帳戶發現有民眾遭詐騙，被害人前天與車手約面交時，埋伏員警施展「大外割」絆倒車手，成功逮人，被害民眾不但保住15萬元，還能領取5萬元獎金。圖／警方提供

被害人 詐騙集團 車手

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