影／礁溪員警大外割逮車手太帥 民眾保住15萬還能領5萬獎金

宜蘭礁溪警分局針對警示帳戶查訪潛在被害人，發現有民眾今年3月曾因「投資股票」交付款項20萬元，民眾被告知受騙並願意配合警方辦案，日前與車手約面交15萬元時，埋伏員警施展「大外割」絆倒車手，成功逮人，被害民眾不但保住15萬元，還能領取百斬計畫5萬元獎金。

礁溪警分局表示，他們根據勾稽調查警示帳戶，發現有位民眾曾在3月份轉匯款項到該警示帳戶，疑似被騙，員警上門查訪時，民眾說是朋友分享股票投資群組加入，給予假投資網址，依歹徒指示交付款項購買股票，直至警方說明後，他才驚覺受騙，損失20萬元，願意配合警方一起聯手抓人。

被害人與詐騙集團仍保持聯繫，礁溪分局成立專案小組透過被害人與詐騙集團約定，5月2日中午約在宜蘭轉運站一處超商面交，3名員警早已埋伏在場，監視畫面發現身穿藍上衣被害人假裝沒事，先藉故與車手聊天周旋，待時機成熟，一名身材壯碩員警衝上前，施展大外割把人絆倒在地，另2名員警協助逮人上銬，動作迅速，讓人不禁大讚「太帥了」。

當場不但查扣攔阻面交現金15萬元、手機1支、第二級毒品安非他命1包、吸食器1組等證物，全案依違反詐欺罪及毒品危害防制條例等罪嫌，移請宜蘭地檢署偵辦，後續將溯源追查詐團共犯及毒品來源。