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「拿包裹賺外快」軍人運毒重判

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園報導

宜蘭劉姓男子從軍服志願役，去年底受網友慫恿運送毒品，稱「事成有好處」，於桃園遞送途中遭警攔查查獲毒包裹。桃園地院依共同運輸二級毒品罪，判處劉男五年十月徒刑。 示意圖與本案無關。記者陳恩惠／攝影
宜蘭劉姓男子從軍服志願役，去年底受網友慫恿運送毒品，稱「事成有好處」，於桃園遞送途中遭警攔查查獲毒包裹。桃園地院依共同運輸二級毒品罪，判處劉男五年十月徒刑。 示意圖與本案無關。記者陳恩惠／攝影
宜蘭劉姓男子從軍服志願役士兵，去年十二月某日凌晨，受網友慫恿「事成有好處」，受託到桃園龜山公園領取包裹，送到指定地點。劉遞送途中遇警攔檢，員警發現「毒包裹」逮人，桃園地院依共同犯運輸二級毒品而混合二種以上毒品罪，判劉五年十月徒刑。

檢方起訴指出，劉明知大麻、甲基安非他命等列管毒品不得運輸，去年十二月廿三日凌晨，通訊軟體Telegram暱稱「東方美人」的網友請他幫忙，到桃園市龜山區忠義路上的公園內拿個包裹。劉隨即從服役單位駕車外出，先依指示抵達龜山大湖紀念公園內取得包裹，再將包裹送到桃園市區內某棟建築物前，預期獲得一萬三千元報酬。

當日零時四十分，劉在半途遇桃園市保安警察大隊員警盤查，警見他放在右前座的包裹覺得可疑，打開查看發現內有廿八包煙草狀的物品，總淨重一七四點七二公克、五十七顆菸彈，驗前總毛重七三○點七三公克，還有一包紅色造型藥錠，驗前毛重卅點三六公克，分別檢測出大麻、菸彈及安毒成分，粗估市價上百萬元。

桃院認為劉無視政府嚴厲查緝毒品禁令，執意犯法，不僅助長施用毒品惡習，也足使取得毒品的施用者出現精神障礙、性格異常，甚至造成人民生命健康受損，染毒者為索得吸毒資金，將甘冒竊盜、搶奪、強盜、詐欺等財產犯罪風險，敗壞社會治安。

桃院衡酌劉犯罪後的態度、運輸毒品種類、數量，兼衡年紀、素行、智識程度與身為職業軍人等情狀，判他五年十月徒刑懲儆。

桃園地院 毒品

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