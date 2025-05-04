土製長槍借人趕猴 遭判2年7月

台中楊姓原民將打獵用槍借阮姓移工驅猴，遭警查獲，法院判刑二年七月。 猴子示意圖。圖／報系資料照 台中楊姓泰雅族男子因打獵獲許可持有一把土製長槍，他因愛犬被阮姓移工放的陷阱誤傷，就出借該槍給阮用來驅趕猴子，警方追查失聯移工案意外發現長槍。楊犯的是五年以上重罪，台中地院審酌考量他惡行非重大，減刑後依槍砲彈藥刀械管制條例出借槍枝判他二年七月徒刑。

檢警調查，楊為讓阮姓移工驅趕猴子，二○二二年底將土製鋼管長槍借給對方，阮再自行加裝槍托、瞄準鏡，未使用時藏放在南投的鐵皮屋內。隔年三月四日警方查獲申姓失聯移工，並在鐵皮屋發現長槍、鋼珠及火藥，循線再查到阮、楊。

中院審理時，楊坦承將土製鋼管槍借給阮；律師辯護稱楊只出借該槍的擊發機構、槍管，非全部零件，應僅犯非法出借槍枝主要零件罪。

中院將長槍送警政署鑑定，發現槍管、擊發機構經組裝為一體，與木質槍托分別以鐵絲、螺帽結合固定，拆解後可分離；而組裝為一體的槍管、擊發機構，是外觀結構完整的「土造鋼管槍」，屬其他可發射金屬或子彈之槍枝，擊發功能正常且具殺傷力。

楊出借槍枝固然危險，中院考量動機是因阮姓移工放陷阱抓猴，陷阱卻誤傷楊飼養的狗，楊為了讓阮不要再放陷阱才借槍給他趕猴子，與其他擁槍自重或出借槍枝行凶者不同，惡行並非重大。因楊犯後懊悔，自始坦承且態度良好，法官考量他是果農、年收卅萬元，認定情堪憫恕而減刑，判他二年七月刑，另併科罰金三萬元。