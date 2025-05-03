獨／藏8把刀躲車站置物櫃…女大生見保全靠近突持刀猛刺 判2年8月

蔡姓女大學生2年前身藏8把刀躲在新北市板橋車站大型行李置物櫃，見保全員巡邏經過靠近她，竟持刀傷人，保全員負傷呼救，與聞聲趕來鐵路警察合力制伏，新北地院日前依殺人未遂罪判刑2年8月，可上訴。

判決指出，尚在大學就學中的蔡姓女大生，因有情緒困擾問題，2023年4月23日下午4時許至晚上8時許，在桃園市不同超商，陸續購買不鏽鋼一體成型廚用刀2把，西瓜刀1把和主廚刀1把，連同隨身攜帶的美工刀、剪刀、折疊刀、棍刀共8把刀，搭乘火車到新北市板橋車站後，於24日凌晨，以蹲坐方式躲在車站一樓大型行李置物櫃中。

24日凌晨1時許，車站丁姓保全員巡邏經過置物櫃前，欲走到置物櫃斜前方的車站南三門，準備關門上鎖時，蔡女疑似懷疑保全員要對她不利，竟持主廚刀從後方靠近出手刺擊，保全員感覺有異及時閃避，未被蔡女直接刺中，左手臂及手肘仍被蔡女手中主廚刀劃傷，保全員大聲呼救與聞聲趕來的鐵路警察聯手將人成功壓制。

蔡女於警詢及法院審理時均表示，當時國外販賣人體器官新聞鬧很大，人體器官會經過火車站運到國外，隨身攜帶刀具是認為警察沒有能力保護她，躲在置物櫃內時，見保全員看到她，第一反應認為與「豬仔」事件有關，直覺保全員可能與黑道或人蛇集團勾結，怕會過來攻擊她才會先出手攻擊以求自保。

法官認為，蔡女罹患重大精神症狀長達10多年，其精神病症狀逐漸顯著，雖有接受精神醫療，但醫囑順從性不佳且缺乏病識感，在離開醫療院所規律治療後，症狀即再次惡化，也曾多次無故發病，亂摔超商物品、對空氣謾罵，甚至攻擊前往處理員警，日前依殺人未遂罪判刑2年8月並應於刑之執行完畢或赦免後，令入相當處所，施以監護1年，仍可上訴。