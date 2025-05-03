快訊

被無照少年狠撞重傷…陽交大教授國科會計畫泡湯 少年雙親需賠125萬

皮卡和賓士相撞全毀！黃石公園附近嚴重車禍 6華人旅客身亡

朱立倫稱北市5藍委安全 趙少康搖頭「民調不能看」：安慰自己而已

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園車副駕未繫安全帶…警攔查險遭衝撞 原來駕駛持毒

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市保安大隊員警在桃園鬧區復興路上巡邏，見副駕駛座陳姓男乘客未繫安全帶上前攔停，詎料盤查過程中，李姓男駕駛突抓狂，急踩油門企圖衝撞員警逃離，由於該路段車流量大，警施展公權力壓制，李男才坦承持有毒品，警詢後依公共危險、毒品等罪送辦。

保大說明，巡邏警網昨午3時沿著桃園區復興路巡邏時，發現右側轎車白色休旅車的右前乘客未繫安全帶，於是鳴警笛示意駕駛靠邊臨停，待員警上前正預告知駕駛與乘客安全帶的重要性，但話還沒說完，駕駛李男突然情緒激動，並且意圖發動車輛、衝撞警車逃離。

保大表示，由於復興路為桃園鬧區人車匯流量最大的路段，且緊鄰桃園火車站，來往行人眾多，警方為避免公眾往來車輛受到危害，因此依法對駕駛人進行管束，36歲李嫌見無法逃脫，只好坦承是持有毒品才會如此激動並有脫序行為，警方亦依法將李及46歲陳姓男乘客帶回調查，查扣一級毒品海洛因、二級毒品依托咪酯菸彈（油）等證物，全案依公共危險、毒品危害防制條例罪嫌送辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

桃園市保安警察大隊巡邏警網昨午在桃園區復興路巡邏時，發現白車乘客未繫安全帶，上前攔查卻遭李男企圖逃離衝撞，經強力壓制李男才坦承持有毒品，警詢後送辦。圖／翻攝網路
桃園市保安警察大隊巡邏警網昨午在桃園區復興路巡邏時，發現白車乘客未繫安全帶，上前攔查卻遭李男企圖逃離衝撞，經強力壓制李男才坦承持有毒品，警詢後送辦。圖／翻攝網路
桃園市保安警察大隊巡邏警網昨午在桃園區復興路巡邏時，發現白車乘客未繫安全帶，上前攔查卻遭李男企圖逃離衝撞，經強力壓制李男才坦承持有毒品，警詢後送辦。記者陳恩惠／翻攝
桃園市保安警察大隊巡邏警網昨午在桃園區復興路巡邏時，發現白車乘客未繫安全帶，上前攔查卻遭李男企圖逃離衝撞，經強力壓制李男才坦承持有毒品，警詢後送辦。記者陳恩惠／翻攝
桃園市保安警察大隊巡邏警網昨午在桃園區復興路巡邏時，發現白車乘客未繫安全帶，上前攔查卻遭李男企圖逃離衝撞，經強力壓制李男才坦承持有毒品，警詢後送辦。記者陳恩惠／翻攝
桃園市保安警察大隊巡邏警網昨午在桃園區復興路巡邏時，發現白車乘客未繫安全帶，上前攔查卻遭李男企圖逃離衝撞，經強力壓制李男才坦承持有毒品，警詢後送辦。記者陳恩惠／翻攝

桃園 毒品 流量 火車站

延伸閱讀

未繫安全帶遭攔查！桃園男竟因1事情緒失控 下場尷尬了

社群兜售「喪屍煙彈」9人全遭逮 主嫌屋內竟藏破億毒品原料

芬太尼成美中破冰契機？中國擬派公安部長赴美 為貿易談判鋪路

影／警逮詐團車手摃上開花 開車接應情侶檔藏毒也難逃

相關新聞

新竹關西小鎮驚爆命案 男遭3惡煞闖入住處圍毆慘死

新竹縣關西鎮56歲葉姓男子4月29日清晨被廖姓鄰居發現頭部流血、躺臥在床，立即將他送醫搶救，但葉男卻在2天後不治身亡。由...

桃園車副駕未繫安全帶…警攔查險遭衝撞 原來駕駛持毒

桃園市保安大隊員警在桃園鬧區復興路上巡邏，見副駕駛座陳姓男乘客未繫安全帶上前攔停，詎料盤查過程中，李姓男駕駛突抓狂，急踩...

租屋處成小型彈藥庫！桃園2男自製手槍販售 警方搜索更發現藏毒

32歲游姓男子涉嫌於2租屋處自製改造槍枝並對外販售，桃園市中壢警分局掌握情資，經多日蒐證，上月29日攻堅，查獲改造手槍1...

為驅趕猴子...泰雅原民出借土製長槍 犯重罪判2年7月

台中泰雅族楊姓男子因打獵獲許可持有1把土製長槍，他因愛犬被阮姓移工放的陷阱誤傷，就出借該將給阮用來驅趕猴子，警方因查失聯...

影／警逮詐團車手摃上開花 開車接應情侶檔藏毒也難逃

新北市汐止警方日前逮捕詐團車手黃姓男子還摃上開花，開車接應情侶檔顧姓男子與蕭姓女友涉嫌藏毒也難逃員警法眼。警詢後依詐欺、...

慘！職業軍人幫取包裹賺外快 換來5年10月徒刑

宜蘭劉姓男子從軍服志願役士兵，去年12月間某日凌晨，受網友請託，到桃園龜山公園取包裹，送到指定點事成有好處，劉送包裹途中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。