桃園車副駕未繫安全帶…警攔查險遭衝撞 原來駕駛持毒

桃園市保安大隊員警在桃園鬧區復興路上巡邏，見副駕駛座陳姓男乘客未繫安全帶上前攔停，詎料盤查過程中，李姓男駕駛突抓狂，急踩油門企圖衝撞員警逃離，由於該路段車流量大，警施展公權力壓制，李男才坦承持有毒品，警詢後依公共危險、毒品等罪送辦。

保大說明，巡邏警網昨午3時沿著桃園區復興路巡邏時，發現右側轎車白色休旅車的右前乘客未繫安全帶，於是鳴警笛示意駕駛靠邊臨停，待員警上前正預告知駕駛與乘客安全帶的重要性，但話還沒說完，駕駛李男突然情緒激動，並且意圖發動車輛、衝撞警車逃離。

保大表示，由於復興路為桃園鬧區人車匯流量最大的路段，且緊鄰桃園火車站，來往行人眾多，警方為避免公眾往來車輛受到危害，因此依法對駕駛人進行管束，36歲李嫌見無法逃脫，只好坦承是持有毒品才會如此激動並有脫序行為，警方亦依法將李及46歲陳姓男乘客帶回調查，查扣一級毒品海洛因、二級毒品依托咪酯菸彈（油）等證物，全案依公共危險、毒品危害防制條例罪嫌送辦。

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