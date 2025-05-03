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租屋處成小型彈藥庫！桃園2男自製手槍販售 警方搜索更發現藏毒

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

32歲游姓男子涉嫌於2租屋處自製改造槍枝並對外販售，桃園市中壢警分局掌握情資，經多日蒐證，上月29日攻堅，查獲改造手槍1把、半成品手槍2把、自製爆裂物2個、子彈成品與半成品42顆、火藥原料、各式製槍工具，及依託咪酯毒品與分裝器具，警詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例，將游嫌移送桃園地檢署偵辦。

龍興派出所掌握情資，發現游嫌涉嫌自製改造槍枝並對外販售，經專案小組近日深入蒐證，確認其改造手槍具有殺傷力，隨即報請桃園地檢署指揮偵辦。29日見時機成熟，經桃園地院核發搜索票後，在檢察官吳柏儒帶隊指揮下，結合中壢警分局及保安警察大隊霹靂小組10名警力，共計出動20名警力同步執行搜索。

警方於游嫌2處租屋點查獲改造手槍1把、半成品手槍2把、自製爆裂物2個、子彈成品與半成品42顆、火藥原料、各式製槍工具，以及依託咪酯毒品與分裝器具。初步鑑定查扣係火藥式槍枝且主要零件構完整，槍管為金屬材質且暢通，槍枝擊發功能均可正常運作，初步認具殺傷力，另送請刑事警察局進一步鑑定。

游嫌警詢後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例，移送桃園地檢署偵辦，中壢警分局長林鼎泰表示，檢警合作打擊不法展現強大執法能量，未來將持續與地檢署密切配合，針對槍械毒品等治安隱患，強力執法。

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32歲的游姓男子涉嫌於2租屋處自製改造槍枝並對外販售，桃園市中壢警分局掌握情資經多日蒐證，上月29日攻堅，查獲改造手槍1把、半成品手槍2把、自製爆裂物2個、子彈成品與半成品42顆、火藥原料、各式製槍工具，及依託咪酯毒品與分裝器具。記者翁唯真／翻攝
32歲的游姓男子涉嫌於2租屋處自製改造槍枝並對外販售，桃園市中壢警分局掌握情資經多日蒐證，上月29日攻堅，查獲改造手槍1把、半成品手槍2把、自製爆裂物2個、子彈成品與半成品42顆、火藥原料、各式製槍工具，及依託咪酯毒品與分裝器具。記者翁唯真／翻攝
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中壢 攻堅 桃園地檢署 槍枝 毒品

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