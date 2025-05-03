為驅趕猴子...泰雅原民出借土製長槍 犯重罪判2年7月

台中泰雅族楊姓男子因打獵獲許可持有1把土製長槍，他因愛犬被阮姓移工放的陷阱誤傷，就出借該將給阮用來驅趕猴子，警方因查失聯移工案意外發現長槍；法院審酌，楊犯最輕5年以上重罪，考量他惡行非重大，減刑後依槍砲條例出借槍枝判他2年7月，可上訴。

檢警調查，楊男為讓阮姓移工驅趕猴子，2022年底將1把具有殺傷力的土製鋼管長槍借給對方，阮再自行加裝槍托、瞄準鏡，未使用時藏放在南投1處鐵皮屋內；2023年3月4日警方查獲申姓失聯移工，連同在該鐵皮屋發現土製長槍、鋼珠及火藥，循線再查到阮男、楊男。

台中地院審理時，楊男坦承將土製鋼管槍借給阮，其辯護人則說，楊只出借該槍的擊發機構、槍管，而非全部零件，因僅涉犯槍砲罪第13條第2項非法出借槍枝主要零件罪。

法院查將該長槍送交警政署鑑定，發現其槍管、擊發機構經組裝為一體，與木質槍托分別以鐵絲、螺帽結合固定，拆解後可分離；而組裝為一體的槍管、擊發機構，是外觀結構完整的「土造鋼管槍」，屬其他可發射金屬或子彈之槍枝，擊發功能正常，具殺傷力。

法院審酌，楊男出借槍枝固然危險，但動機是因阮男放陷阱抓猴子，陷阱卻誤傷楊男飼養的狗，楊為了讓阮不要再放陷阱才借槍給他驅趕猴子，與其他擁槍自重或出借槍枝行凶者不同，其惡行非重大。