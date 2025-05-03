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新竹關西小鎮驚爆命案！ 男遭3惡煞闖入住處圍毆慘死

新竹關西小鎮驚爆命案 男遭3惡煞闖入住處圍毆慘死

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣關西鎮56歲葉姓男子4月29日清晨被廖姓鄰居發現頭部流血、躺臥在床，立即將他送醫搶救，但葉男卻在2天後不治身亡。由於事發當晚，鄰居曾聽見死者遭毆打聲響，警方已鎖定3名嫌疑人涉案，全案朝殺人、傷害致死罪嫌偵辦。

據了解，葉男與友人共居在中正路某民宅，該民宅屋主兄弟有吸食強力膠問題。4月29日凌晨2時許，3名男子分騎2輛普通重型機車到葉男住處，不明原因手持鐵棍毆打葉男。鄰居聽到敲打、玻璃碎裂等聲響，接著又聽到2車離去的聲音。

當天清晨6時許，鄰居廖男擔心葉男狀況，前往關心，這才發現葉男躺在床上，頭部流著鮮血，立刻報警送醫。葉男當時臉部有1處2公分乘2公分挫傷，頭部有紅腫瘀血的情形、意識清楚，不過送院後葉男陷入昏迷，昏迷指數3，並於前天深夜不治身亡。

死者家屬指出，弟弟葉男以前不學好，被家人趕出去，後來就自甘墮落，也沒去工作，家裡的人也沒有把他找回來住，平時弟弟若肚子餓，他也會叫弟弟去他開的自助餐店拿便當，他每天就固定去拿便當吃，在事發地住好幾年。

死者家屬表示，從未聽說弟弟與人結怨，他人也很客氣，也沒有使用毒品或用藥。4月29日凌晨聽說弟弟遭人毆打，隔日接獲通知後趕往醫院，發現弟弟已陷入昏迷，昏迷指數剩3，直到5月1日接獲醫院通知說沒呼吸了。

對於弟弟慘遭殺害，家屬表示難以接受：「這是預謀殺人，警方說是兩台機車、3個人，還刻意用口罩遮車牌」，並表明將提告，盼司法釐清真相、嚴懲凶嫌。

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新竹縣關西鎮56歲葉姓男子遭3名惡煞闖入住家襲擊，葉男送醫後在2天後不治身亡。圖／民眾提供
新竹縣關西鎮56歲葉姓男子遭3名惡煞闖入住家襲擊，葉男送醫後在2天後不治身亡。圖／民眾提供

新竹 殺人 鄰居

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